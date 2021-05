[Filmpje] Bosma (PVV) vernietigend over genderloze EU-identiteitskaart: ‘Speelbal van sektarische genderactivisten’

We stevenen af op een “1984”-samenleving volgens PVV-Kamerlid Martin Bosma. De Europese Unie staat namelijk te popelen om een genderneutraal paspoort met vingerafdrukken in te voeren, zo voerde de volksvertegenwoordiger aan in de Tweede Kamer. Volgens Bosma is staatssecretaris Raymond Knops daarmee niks meer dan een speelbal van genderactivisten en zet hij daarnaast onze privacy ook nog eens te koop.





De Brusselse bobo’s willen de EU onderwerpen aan flink wat nieuwe regels rondom identiteitskaarten. Dit tegen het zere been van PVV-Kamerlid Bosma, want naast dat onze privacy in het geding raakt, wil de EU ons ook nog eens lastigvallen met de radicaal-linkse onzin van het genderactivisme. Tijdens het Kamerdebat over deze voorstellen zei Bosma dat zelfs de grootste eurofielen, Volt, schrikken van deze doorgeslagen EU-regelgeving. Zij ontbraken dan ook bij het debat:

“1984 is een feit zelfs de grootste cheerleaders van de EU in deze kamer, de firma Volt, is afwezig. Zelfs zij zien deze staatsgreep ook niet zitten.”

Vanuit de EU probeert men de woke-agenda aan de lidstaten te verkopen, maar de PVV’er zit hier niet op te wachten. Deze ‘gendergekte’ is gewoon hartstikke sektarisch, aldus Bosma. Het betreurt het Kamerlid dan ook dat de staatssecretaris zich hier voor laat lenen.

“Deze staatssecretaris is helaas een willoze speelbal in de handen van die sektarische genderactivisten. Geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart is verdwenen. Er bestaan immers geen mannen en vrouwen meer. Wat een lariekoek! Vreemd genoeg liet hij het bekendmaken van het besluit over aan D66-minister Van Engelshoven. Die het onderwijs de afgelopen vier jaar liet slabakken, maar zich wel inzet voor genderneutraal speelgoed. Kwestie van prioriteiten.”

Het moge duidelijk zijn: Bosma is absoluut geen fan van deze verregaande veranderingen op officiële documenten. De gendergekte moet niet worden toegelaten tot EU-paspoorten en documenten en daarnaast is de verplichting van vingerafdrukken in een paspoort de zoveelste stap richting de verwezenlijking van George Orwell’s 1984, meent de parlementariër.

Ondanks dat de meeste Nederlanders helemaal klaar zijn met het woke-gewauwel, blijft de Tweede Kamer dit soort onderwerpen keer op keer dwangmatig aan het land opleggen. Van de linkse partijen wist men wel dat ze grotendeels in de ban waren van dit activistische gedachtegoed, maar dat nu ook de politieke bestuurders meegaan in deze onzin is toch wel zorgelijk. Bosma kaartte dit doorgeslagen activisme dan ook goed aan in het Kamerdebat. Niemand, maar dan ook niemand, zit te wachten op een genderneutraal paspoort. Behalve, kennelijk, een toch vrij comfortabele meerderheid van Tweede Kamerleden.