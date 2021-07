Gert-Jan Segers (CU) verzet zich tegen vaccinatiesamenleving: ‘Laatste wat we moeten doen is dwingen of uitsluiten’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is het absoluut niet eens met de weg die veel EU-landen in zijn geslagen met de vaccinatiesamenleving en wenst dat Nederland niet dezelfde kant opgaat: “Het laatste wat we in dit vrije land moeten doen, is elkaar dwingen of uitsluiten. Leef en laat leven.“

Wat voor de coronacrisis heel normaal was, namelijk dat vaccineren altijd vrijwillig moest gebeuren, is nu een zwaar gepolitiseerd onderwerp geworden. En waar men eerst voor ‘wappie’ werd uitgemaakt als men zei dat we richting een vaccinatiesamenleving zouden gaan, is dat nu bittere realiteit aan het worden in veel Europese landen.

Gert-Jan Segers spreekt zich uit tegen deze absurde ontwikkeling, helemaal nu een meerderheid van de gevaccineerden vindt dat mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden op openbare plekken, aldus EenVandaag.

Zelf heb ik me, net als de meeste Nederlanders, laten vaccineren tegen Corona. Omdat het helpt. De minderheid die niet doet, neemt een risico omdat het andere risico’s vreest. Het laatste wat we in dit vrije land moeten doen, is elkaar dwingen of uitsluiten. Leef en laat leven. https://t.co/bEbkRt7uvN — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) July 23, 2021

Segers heeft het op dit punt bij het juiste eind. Als gevaccineerde kun je het virus nog steeds overdragen. Het voornaamste effect van het vaccin is dat de gevaccineerde zelf véél minder kans heeft om ernstige klachten te ontwikkelen, that’s it. Daarom is het ook debiel om (gezonde) kinderen te vaccineren.

Mensen die zich nu nog niet hebben laten vaccineren, hebben alle kans gehad. En misschien hebben ze er hele goede redenen voor om het vaccin niet te nemen. Maar ze hebben dan wel die keuze bewust gemaakt en accepteren daarmee de risico’s.

We hoeven de maatschappij niet zo in te gaan richten dat we deze mensen voor zichzelf gaan proberen te beschermen, dat is de wereld op z’n kop. Mensen die het egoïstisch vinden om je niet te laten vaccineren doen net alsof het vaccin volledige bescherming biedt en iedere vorm van besmetting stopt. Dat is niet zo.

Sterker nog, door deze gelaagde manier van vaccineren (doelgroepen in etappes afwerken) werken we het virus eerder in de hand dan dat we het tegenhouden. We hoeven niet raar op te kijken als er straks een variant opduikt die de vaccins omzeilt en het hele gebeuren weer van voor af aan kan beginnen. Vaccinatiedwang zou de kans op dat proces alleen maar versnellen.