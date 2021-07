Gevolgen Nederlands klimaatbeleid: energietarieven schieten omhoog omdat er relatief weinig zon en wind waren

De energietarieven zullen dit jaar omhoog schieten omdat de vraag naar gas groter is dan het aanbod. Prijsvergelijker Pricewise concludeert dat er dit jaar weinig duurzame energie is opgewekt; er was weinig wind en de zon scheen ook niet optimaal, wat de vraag naar gas heeft doen stijgen. Het Nederlandse klimaatbeleid levert vooralsnog alleen een duurdere energierekening op.

De vaste tarieven zijn flink wat duurder geworden dit jaar meldt Pricewise. De vraag naar gas is flink toegenomen in Nederland en daarnaast valt de opgewekte energie uit de door het kabinet geprezen wind- en zonne-energie vies tegen.

Pricewise komt ook met een vervelende boodschap voor Nederlanders: de hoge energietarieven van dit moment zullen de komende maanden aanhouden. Het is te hopen dat een groter aanbod van gas de prijzen iets zal verlagen: “Meer zon en wind kan ervoor zorgen dat de prijs voor elektriciteit gedrukt wordt. En een groter aanbod van gas stabiliseert de prijs van gas.”

De energierekening is de laatste jaren alsmaar duurder geworden, veel Nederlanders kunnen hierdoor al vaak genoeg de rekening niet meer betalen. De laatste maanden zijn de rekeningen echter door het dak geschoten, mede door de tal van ingevoerde klimaatafspraken vanuit de EU én Nederland zelf. Prijzen zijn gigantisch gestegen en energieleveranciers verhalen de kosten van CO2-emissierechten bij de klanten zelf.

Ondertussen wordt nog maar eens bevestigd dat een zonne- en windenergie niet al te betrouwbaar zijn voor het opwekken van genoeg energie. We zijn in Nederland té snel van het gas afgegaan en zijn ons gaan blindstaren op zogenaamde duurzame alternatieven. Alternatieven die voornamelijk heel veel geld kosten en ons tot op heden weinig opleveren.

Maar de klimaathysterici van Nederland kunnen zichzelf wel weer trots een schouderklopje geven als er weer een oerlelijke windmolenpark wordt gebouwd. De Nederlandse klimaatpolitiek kost de Nederlandse burger alleen maar veel geld en het levert ons niks op.