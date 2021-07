GGD Haarlem wil vaccineren ‘leuk’ maken, komt met datingevenement ‘sjansen met Janssen’

‘Dansen met Janssen’ is de slogan van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die daarmee grotendeels verantwoordelijk is voor de recente corona-uitbraken in de horeca. GGD Haarlem vond het een goed idee om met die slogan aan de haal te gaan en ervoor te zorgen dat mensen sociaal contact met elkaar hebben terwijl ze wachten op een prik: ‘sjansen met Janssen’…

Het demissionaire kabinet heeft inmiddels geleerd van de enorme fout die ze hebben gemaakt door Testen voor Toegang toe te passen op uitgaansgelegenheden. Dat, samen met het belachelijke idee van De Jonge om mensen direct na het ontvangen van een Janssen-vaccin (of een tweede prik) een toegangsbewijs te geven, heeft voor de huidige besmettingscijfers gezorgd.

Sindsdien hameren ze weer op het naleven van de basisregels en het zoveel mogelijk vermijden van sociaal contact. Maar wat doet GGD Haarlem? Die moedigt sociaal contact juist aan door van de kwartier wachttijd na de prik een speeddatingevenement te maken.

Ze richten de vaccinatielocatie er zelfs speciaal voor in. Zo wordt Kennemer Sportcenter ‘omgetoverd tot een romantische plek’. En als kers op de taart gebruiken ze ook nog de idiote slogan van De Jonge om dit evenement kracht bij te zetten…

“Voor veel mensen zonder partner is de coronaperiode extra zwaar geweest”, meldt de GGD. Tijdens het evenement kunnen mensen elkaar “op een laagdrempelige en coronaveilige afstand ontmoeten”, melden ze via RTL Nieuws.

De GGD bedoelt het vast goed en zegt ook wel dat iedereen zich gewoon aan de coronamaatregelen moet houden. Maar als de vonk echt overslaat tussen twee mensen dan gaan ze waarschijnlijk echt niet twee weken wachten op hun vervolgdate. Daarbij is het ook maar de vraag of mensen zitten te wachten op een GGD die ze op deze ‘ludieke’ manier probeert over te halen om zo’n coronavaccin te halen.