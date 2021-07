Grapperhaus niet bang voor raketwerpers: ‘RTL Boulevard moet zo snel mogelijk weer uitzenden’

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) vindt dat tv-programma RTL Boulevard zo snel mogelijk weer op televisie te zien moet zijn. RTL4 stopte tijdelijk met het programma omdat er zaterdag een serieuze dreiging was binnengekomen. Er zou een aanslag worden voorbereid met een raketwerper of automatische wapens.

Na de moordpoging op misdaadjournalist Peter R. de Vries, tevens vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. uit het Marengo-proces, zit de schrik er goed in bij RTL. De criminelen achter het dreigement moeten uiterst serieus worden genomen en forceren daarmee de hand van justitieminister Grapperhaus. Hij kan het simpelweg niet toestaan dat de vrije pers wordt geïntimideerd en zou moeten zwichten voor dit soort tuig.

Dat is dan ook de reden dat Grapperhaus er nu van alles aan probeert te doen om RTL Boulevard weer te laten uitzenden, meldt de NOS. En hier wordt het lastig voor de demissionaire minister, want het signaal dat hij hiermee probeert mee te geven moet wel goed overkomen.

Je kunt het programma niet vanaf een geheime locatie laten uitzenden, omdat je op die manier eigenlijk alsnog zwicht voor de intimidatie. Maar het programma vanuit de vaste uitzendlocatie in Amsterdam laten plaatsvinden, met extra beveiliging, is ook slechts een tijdelijke oplossing. Die criminelen hebben de tijd wel, en misschien zijn ze zelfs gek genoeg om alsnog een poging tot een aanslag uit te voeren.

Voor Grapperhaus is dit eigenlijk een onmogelijke situatie, maar RTL Boulevard kan wel flink bijdragen bij het afgeven van een signaal. Wat de manier ook wordt om weer enigszins veilig uit te kunnen zenden, RTL zou er goed aan doen om ruime aandacht te besteden aan de criminele organisatie achter de moordpoging op Peter R. de Vries. Dán laat je zien hoe belangrijk de vrije pers is en hoeveel waarde eraan gehecht wordt in dit land. Maar eerlijk is eerlijk: dat is absoluut geen makkelijke beslissing.