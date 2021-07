GroenLinks gedesillusioneerd: Europese Unie is klaar met illegale immigratie en vervijfvoudigt grensbewakingsbudget

Het is een zwarte dag voor Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks). Zij ziet met lede ogen aan hoe het Europees Parlement en de EU-lidstaten het grensbewakingsbudget vervijfvoudigen, terwijl er nauwelijks wordt gesproken over het waarborgen of versterken van mensenrechten. Met andere woorden: ook de Europese Unie is de illegale immigratie zat.

De naïviteit druipt ervan af bij Strik. Ze zegt verbaasd te zijn dat een verbeterde mensenrechtensituatie aan de grens niet centraal is gesteld in de plannen: “Aan de Europese grenzen vinden nu consistent mensenrechtenschendingen plaats. Als we daar zonder duidelijke eisen veel geld naartoe sturen, kan dat geld juist ten nadele van mensenrechten gaan werken, bijvoorbeeld in de plannen voor nieuwe surveillance technologieën.”

Het budget van zo’n 9 miljard euro gaat voor een deel ook gebruikt worden voor ICT-systemen en de ontwikkeling van hoogwaardige surveillancetechnologie. De Groenen drongen erop aan om voorwaarden op te nemen zodat die nieuwe technologie in overeenstemming moet zijn met mensenrechten zoals privacy en non-discriminatie, maar die zijn door de EU aan de laars gelapt.

“Steeds vaker wordt EU-geld ingezet om geavanceerde technologie aan de grenzen te gebruiken die in strijd zijn met fundamentele rechten en asielrechten. Dit fonds is een vrijbrief voor dubbele Europese standaard wanneer het gaat om mensenrechten”, aldus Strik op de website van GroenLinks.

Het lijkt er dus sterk op dat de Europese Unie alleen nog in woord moralistisch blijft doen over mensenrechten, maar in de praktijk illegale immigranten terug de zee in wil gaan duwen. Zeg maar het Frontex/Griekenland-beleid op steroïden voor de buitengrenzen van de Europese Unie.

Kennelijk is het kwartje in Brussel nu dus ook eindelijk gevallen dat er zwaar misbruik wordt gemaakt van mensenrechten. En dat die wetten en verdragen nooit bedoeld zijn voor het faciliteren van een onophoudelijke exodus uit Afrika en het Midden-Oosten. En nu maar kijken of het werkt!