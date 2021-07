Haal meer uit jezelf met een personal coach

Heb jij het gevoel vast te lopen in je persoonlijke of zakelijke leven? Een personal coach kan net jouw stok achter de deur zijn om jezelf weer op weg te helpen. Wellicht heb je bepaalde doelen die je na wilt streven, maar mis je de motivatie of het vertrouwen om deze stappen te zetten. Vooral wanneer je een onderneming hebt, kan er veel op het spel staan of je succes behaalt of stagneert. Als ondernemer kan je zelf alles willen ontdekken en met de beste intenties veranderingen maken, maar een mentor of coach kan jou veel tijd en energie besparen. Tibor biedt complete coaching aan voor éénmanszaken tot aan ondernemingen met een heel dorp aan werknemers. De focus met deze coachingstrajecten liggen op zakelijke groei en tactische bedrijfsvoering. De personal coach kiest hierbij voor een volledige benadering waar ook aandacht gegeven wordt aan gezondheid, relaties en plezier. Op deze manier wordt vanuit een stevige basis van persoonlijke groei ook gewerkt aan duurzaam zakelijk succes.

Wat is duurzaam zakelijk succes?

Als onderneming ervaar je ups en downs in je bedrijf. Problemen zullen zich altijd voordoen, en markten veranderen constant. Er is geen kant-en-klare oplossing voor elk probleem, dit vereist namelijk flexibiliteit en een strategisch plan. Met een personal coach sta je er echter niet alleen voor. Tibor heeft een team van specialisten die jouw onderneming naar een volgend niveau kunnen tillen. Duurzaam zakelijk succes heeft niet alleen te maken met omzet en cijfers. Jouw eigen mentale en lichamelijke welzijn is de basis voor duurzaam succes. Door middel van vooruitgang, een sterke mindset en goed leiderschap zorg je dat jouw bedrijf op een duurzame manier kan blijven groeien.

Bruikbare tips voor efficiënte bedrijfsvoering: Wat, wie en hoe?

Bij Tibor wordt er veel aandacht gegeven aan meer klanten genereren, zonder dat je hier meer voor hoeft te werken. En welke ondernemer wil dit nu niet? Samen met een personal coach wordt een concreet plan opgesteld voor meer klantenwerving.