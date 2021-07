Hater Georgina Verbaan reageert woest op Geert Wilders tweet over Amy Winehouse: “Afblijven!”

Geert Wilders is een man van vele hobby’s. Hij gaat graag naar de Efteling… en luistert ook graag naar muziek. Eén van zijn oude favorieten is Amy Winehouse. En dat vindt actrice Georgina Verbaan volstrekt onacceptabel. Want volgens de tolerante progressieven die zo wierig telen in onze mainstream media en popcultuur mogen politici waar ze het niet mee eens zijn niet genieten van kunst. Die moeten hun bek houden, geïsoleerd worden, en de hele dag strak voor zich uitkijken. Ofzo.

Gisteren was het precies tien jaar geleden dat de Britse zangeres (muzikant, eigenlijk, want als je haar alleen “zangeres” noemt gaan mensen al snel denken dat ze een soort van Demi Lovato was of iets dergelijks) Amy Winehouse op veel te jonge leeftijd overleed. Ze was slechts 27 (!) jaar oud. Triest, en een gemis voor de wereld, want deze vrouw kon écht mooie, diepe muziek maken.

PVV-leider Geert Wilders besteedde daar gisteren even aandacht aan op Twitter door een GIFje te plaatsen van Winehouse, een hartje, en natuurlijk haar geboorte- en sterftedatum.

Amy Winehouse ❤️ (14 September 1983 – 23 July 2011)#AmyWinehouse pic.twitter.com/V5F6Z3HaGs — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 23, 2021

Het is een lieve tweet. En ook eentje die natuurlijk inhoudelijk totaal niet politiek is. Nee, dit is puur menselijk. Liefdevol. Respectvol. Of je nou voor de PVV of tegen de partij bent, dit moet je kunnen waarderen, zeker als je Winehouse ook geweldig vond.

Zo denk ik er tenminste over. Maar wat schetst de verbazing? Georgina Verbaan denkt daar héél anders over. Deze radicaal-linkse actrice vindt namelijk dat Wilders niets positiefs over Winehouse mag tweeten. Blijkbaar mogen alleen extreemlinkse activisten als zij dat doen.

Afblijven — Georgina Verbaan (@GVerbaan) July 23, 2021

Gelukkig is Wilders niet op zijn mondje gevallen. Vandaag sloeg hij dan ook terug naar Verbaan, die ongetwijfeld heel trots op zichzelf was omdat ze zo heerlijk aan het Deugen was.

Ja, dat zegt eigenlijk alles. “Dom links.” Meer hoeft daar ook niet aan toegevoegd te worden…

Behalve dit: wat Verbaan doet is tekenend voor de intolerantie en ronduit fascistische houding van modern links.Als je andere denkbeelden hebt dan zij willen ze dat je helemaal wordt uitgesloten van de maatschappij. Laat dat eens goed op je inwerken. Ze willen je niet alleen politiek verslaan. Oh nee. Ze gaan veel verder. Ze willen je ook sociaal en maatschappelijk isoleren.

Dit is de mentaliteit waardoor Stalin zijn Goelaggen op enorme schaal kon gebruiken en daar miljoenen onschuldige burgers kon laten creperen; een mentaliteit die nog steeds leeft onder de huidige linksen. We kunnen er om lachen, maar eigenlijk is het levensgevaarlijk. Letterlijk.