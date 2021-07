Helmplicht voor snorfietsers vanaf 1 juli 2022

Het hoge woord is eruit. Op aandringen van medici komt er volgend jaar een helmplicht voor snorfietsen. Helaas gebeuren er nog te veel ongelukken met snorfietsers en het feit dat deze doelgroep geen helm op heeft draagt hier uiteraard niet aan bij. Drie jaar geleden werd er al een zogenoemde brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd met een dingend verzoek om een helmplicht in te voeren voor snorfietsen. Hier is nu eindelijk gehoor aan gegeven.

Veilig, maar niet gewenst

Voor snorfietsers wordt het nu een stuk veiliger om de weg op te gaan, maar dit nieuwe besluit is voor vele een behoorlijke verandering. Voor de bestuurders zelf is het natuurlijk wennen en veel zullen het gevoel krijgen hun vrijheid te verliezen, maar niet alleen de bestuurders zullen er hinder van ondervinden. Zo zijn er ontzettend veel ondernemers die er wellicht de dupe van worden. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren van scooterwinkels. Deze zullen nu meer moeite hebben om een snorfiets te verkopen als er bij moet worden vermeld dat een helm verplicht wordt. Klanten zullen dan wellicht liever voor een brommer gaan, aangezien deze harder gaat en je hiervoor toch al een helm moet dragen. Of ze kiezen dan uiteindelijk toch liever voor een e-bike, waarvoor nog geen helmplicht geldt. Naast eigenaren van scooterwinkels zijn ook ondernemers van deelscooteraanbieders niet erg blij met de helmplicht. Deze aanbieders hebben elektrische scooters langs de weg staan waar mensen op kunnen rondrijden. Straks zullen ze deze scooters zo moeten ombouwen dat er een helm in past of moeten ombouwen tot brommers, aangezien mensen harder willen rijden dan 25 kilometer per uur met het dragen van een helm.

Aanschaf van een helm

Bestuurders van snorfietsen hebben zich al hoorbaar gemaakt door aan te geven het gevoel te hebben te worden beroofd van hun vrijheid op de snorfiets. Het dragen van een brommer- of motorhelm voelt redelijk zwaar en geeft niet genoeg ventilatie bij een lage snelheid. Denk bijvoorbeeld aan de meest voorkomende helm, de integraalhelm. Deze bedekt het gezicht volledig. Even snel aan je neus krabben is er dan niet bij. Op het moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de vraag of de speed-pedelec helm uitkomst zou kunnen bieden voor snorfietsers. Deze geeft meer bewegingsvrijheid en is ook een stuk lichter. Voor mensen die geen volledig bedekkende helm willen dragen, is een jethelm ook een goede optie. Deze geeft vrijheid en ventilatie dankzij de open voorzijde. De jethelm is verkrijgbaar in heel veel verschillende soorten en opties. Zo zijn er jethelmen met geïntegreerde vizieren of vizieren die op de helm te bevestigen zijn. Ook zijn zonnekleppen en motorbrillen veel gekozen opties om je te beschermen tegen wind, insecten en steentjes.

Een helm kiezen blijft lastig en het feit dat er ontelbaar varianten verkrijgbaar zijn maakt deze keuze niet makkelijker. Het is dan ook zeker verstandig om hier goed over na te denken en veel helmen te vergelijken. Gelukkig hebben de bestuurders van snorfietsen nog een jaar de tijd om de perfecte helm aan te schaffen en alvast te wennen aan het idee.