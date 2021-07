Hoofdredactie Telegraaf reageert op affaire Kaag-docu: ‘Saneer de NPO’

De hoofdredactie van De Telegraaf heeft een commentaar gepubliceerd over de affaire rond de propagandistische VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Volgens de krant voor Wakker Nederland bewijst het feit dat D66, het ministerie van Buitenlandse Zaken én de VPRO samenwerkten om Kaag zo positief mogelijk af te schilderen dat het tijd is om de NPO te saneren.

De gang van zaken “onderstreept andermaal dat de NPO qua actualiteiten ‘drie keer de Volkskrant’ is,” aldus De Telegraaf. “De Kaag-docu maakt tevens de verstrengeling tussen de NPO en politiek zichtbaar. De VPRO-directeur is een vroegere D66-campagneleider….”

“De affaire is tekenend voor de Hilversumse mores,” concludeert De Telegraaf. Het schreeuwt om een sanering van de NPO.