Hoogleraar waterbouw veegt klimaatalarmisme van tafel: ‘Er is geen trend te zien met meer overstromingen’

Bas Jonkman, hoogleraar waterbouw aan de TU Delft, komt met een nuchtere boodschap in een tijd waarin het klimaatalarmisme weer de boventoon voert: er is geen toename van overstromingen te zien in Europa. Vanaf 1870 eisen overstromingen zelfs steeds minder doden op. Jonkman wil dat men eerst gedegen onderzoek gaat doen voordat de overstromingen van afgelopen week allemaal op het conto van klimaatverandering worden gezet.

De Nederlandse klimaatapologeten waren er vorige week als de kippen bij: terwijl de overstroming nog voor veel schade en gevaar zorgde waren politici zoals GroenLinks-leider Jesse Klaver al meteen zeker over oorzaak van de ramp. Het was de schuld van klimaatverandering en dit is een voorbode wat ons te wachten staat in de toekomst.

Toch denken de échte experts daar anders over, de Delftse hoogleraar Bas Jonkman zegt tegen de Telegraaf dat overstromingen in Europa de laatste 150 jaar juist minder dodelijke slachtoffers eisen, maar dat de materiële schade groter is geworden. Ook merkt hij op dat er juist geen trend waarneembaar is dat overstromingen toenemen. Om dit soort natuurrampen op het conto van klimaatverandering te schuiven moet men eerst gedegen onderzoek doen.

Ook de IPCC, het klimaatpanel van de VN, ziet evenmin een trend naar meer overstromingen in de wereld. Toch proberen klimaatfanatici ieder natuurverschijnsel te verklaren aan de hand van de opwarming van de aarde – wat in het uiterste geval alleen maar negatieve gevolgen kan hebben: want de geloofwaardigheid neemt uiteindelijk af, waardoor we echte milieuproblematiek niet meer aanpakken.

Hoogleraar Roger Pielke jr., specialist in extreme weersverschijnselen, is ook van mening dat excessen en uitzonderingen niet alleen aan klimaatverandering te wijden zijn. Men moet duidelijk waarneembare trends onderscheiden van een unieke gebeurtenis: “Dan oordeel je dus dat een unieke gebeurtenis waarschijnlijker is geworden door klimaatverandering, zonder dat er al van een lange termijn trend sprake is.”

Toch zullen de Nederlandse klimaatpolitici deze oproepen naast zich neerleggen, het klimaatalarmisme zal de komende tijd in een veelvoud toenemen.