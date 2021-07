Wilders haalt uit naar Klaver die Limburg-tragedie misbruikt voor klimaatalarmisme: ‘Menselijk leed meteen misbruiken voor politieke agenda’

De gigantische regenbuien zorgen voor enorme overstromingen in delen van Limburg, wat voor enorm veel schade zorgt. GroenLinks-leider Jesse Klaver meent deze tragedie goed te kunnen gebruiken voor zijn klimaatpropaganda, hij ziet het onstuimige weer en de gevolgen hiervan als een voorbode van de naderende klimaatcrisis. De GroenLinkser wordt op het matje geroepen door Wilders, volgens hem kan je niet meteen menselijk leed misbruiken voor een politieke agenda.

De gigantische regenbuien van de afgelopen dagen hebben voor veel ellende gezorgd in Limburg, delen van België en de Eiffel. Volgens klimaatapologeet Klaver zijn deze weersexcessen een “voorbode van een van de gevolgen van de klimaatcrisis”. Terwijl hij zijn steun uit aan de getroffen Limburgers kan hij het niet laten om direct aan de klimaatbel te trekken. Dit tot groot ongenoegen van PVV-leider Wilders:

“Bah bah een gigantische ramp voor Limburgers met heel veel schade en menselijk leed meteen misbruiken voor je eigen politieke klimaatagenda.”

Het is niet voor het eerst dat Klaver zulke fratsen uithaalt. Als het maar even kan probeert de slinkse politicus al het leed direct te koppelen aan een naderende klimaatcrisis. Terwijl, als Klaver wat beter had opgelet op school, hij had kunnen weten dat Nederland een rijke geschiedenis heeft van grote overstromingen en waternoodsrampen.

De uitspraak van Klaver doet denken aan paniekvoetbal; GroenLinks is gehalveerd bij de verkiezingen en in de peilingen ziet het er ook niet rooskleurig uit. Het laatste redmiddel van de klimaatklagers is natuurlijk het uitvergroten van dit soort tragedies. Alleen de vraag is hoe doeltreffend dit nog is, afgelopen verkiezingen lieten duidelijk zien dat veel Nederlanders niet zitten te wachten op nog méér klimaatgeneuzel van de groene partijen in Nederland.

Terecht dan ook dat Wilders een verbale oorvijg uitdeelt aan Klaver. De getroffen Limburgers zitten nu echt niet te wachten op deze klimaatalarmistische boodschap van de GroenLinks-leider.