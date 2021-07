Hugo de Jonge in paniek: moet WOB-documenten vrijgeven volgens rechter, maar huurt eerst 50 juristen in

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid werd vorige week geconfronteerd met een rechterlijke uitspraak die hem verplicht Wob-verzoeken in te willigen. In plaats van naar de rechter te luisteren is zijn ministerie haastig op zoek gegaan naar vijftig juristen.

Tv-programma Nieuwsuur spande een rechterlijke procedure aan omdat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) maling had aan informatieverzoeken via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Volgens die wet moet het verzoek binnen acht weken worden behandeld en de documenten openbaar worden gemaakt, maar Nieuwsuur wacht al sinds mei 2020 op de behandeling van drie verzoeken.

VWS lijkt er alles aan te doen om documenten maar niet vrij te geven, zelfs nu er een duidelijk oordeel van de rechter ligt. De smoesjes gingen van ‘VWS beoordeelt individuele WOB-verzoeken niet meer’ tot ‘het is te druk voor al die verzoeken’ en de rechter beschouwt dat als onzin, blijkt uit dit NOS-artikel.

Je zou na zo’n oordeel denken dat De Jonge en zijn ministerie nu dan wel zouden luisteren en de wet zouden respecteren, maar niets is minder waar. In plaats van de gevraagde documenten vrij te geven, zoals ze in veel andere landen ook gewoon doen, gaan ze eerst het oordeel van de rechter “bestuderen” en proberen ze in alle haast vijftig juristen in te huren.

Voor het inwilligen van WOB-verzoeken heb je geen vijftig juristen nodig, maar wél voor het aanvechten van de rechterlijke uitspraak. VWS probeert er dus nog steeds alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de burger niets te weten krijgt over hoe bijvoorbeeld het coronabeleid tot stand kwam, anders hadden ze wel vijftig ambtenaren ingehuurd om die verzoeken sneller af te kunnen handelen.

Het ministerie heeft aan Nieuwsuur wel laten weten dat het extra acties in gang heeft gezet: “We passen de [WOB-]software aan met de verwachting dat het daarmee sneller gaat. En we houden ons werkproces tegen het licht.” Dat kon ook voor de uitspraak van de rechter al, dus kijk er niet raar van op als over enige tijd op miraculeuze wijze is gebleken dat het proces hierdoor toch niet efficiënter is geworden.