Human Rights Watch beschuldigt Israël, Hamas en Islamitische Jihad van oorlogsmisdaden, NOS benoemt alleen Israël

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft onderzoek gedaan naar de meest recente geweldsuitbarstingen tussen Israël en de partijen in Gaza. De conclusie zal niemand verbazen: alle partijen hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Maar wat is de titel van het NOS-artikel? “Israël pleegde oorlogsmisdaden, zegt Human Rights Watch”.

Iedere oorlogssituatie in stedelijke gebieden heeft oorlogsmisdaden tot gevolg. Een raket komt verkeerd terecht of het doelwit blijkt toch niet juist te zijn. En in de ergere gevallen wordt gebruik gemaakt van burgers als menselijke schilden of krijgt een strijdende partij met excessief geweld. Heel verschrikkelijk natuurlijk, maar dat is oorlog.

De NOS belicht echter voornamelijk de misstanden van het Israëlische leger. Één enkele zin wordt er gewijd aan de vijanden van Israël: “Ook de gewapende Palestijnse groepen Hamas en Islamitische Jihad maakten zich volgens de organisatie schuldig aan oorlogsmisdaden door meer dan 4300 raketten en mortieren volstrekt willekeurig af te vuren op Israëlische burgers”, aldus de NOS. Maar omdat daar pas in augustus een apart rapport over komt, wijst de staatsomroep nu alleen naar Israël.

En Israël is ook geen lieverdje, laat dat heel duidelijk zijn, maar het is nogal frappant om alléén naar dat land te wijzen. We hebben allemaal de beelden gezien van het raketschild dat om de haverklap werd geactiveerd. En we hebben ook allemaal kunnen aanschouwen wat voor raketten op de Israëlische burgers neerkwamen. Dat de meeste werden onderschept maakt het niet minder kwalijk. De intentie achter die aanvallen was direct duidelijk.

Wat het er ook niet makkelijker op maakt voor Israël is het feit dat ze zich niet goed kunnen verdedigen. Zo zeggen ze bijvoorbeeld alleen militaire doelen te willen raken en ondergrondse tunnelnetwerken kapot te willen maken. Maar om daar zomaar bewijs voor aan te leveren is niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk. Als die informatie openbaar wordt, kan het hun vijanden leren om Israëlische inlichtingen beter te omzeilen. Al kan het natuurlijk ook gewoon een smoes van Israël zijn, dat maakt het juist zo lastig.