IC-baas Gommers haalt uit naar Rutte en De Jonge na persconferentie: ‘Zij hadden excuses moeten maken’

IC-arts Diederik Gommers is van mening dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zelf excuses hadden moeten maken voor de door hun ingevoerde coronabeleid tijdens de afgelopen persconferentie. Beide heren zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes én beiden hebben duidelijk niet gekozen voor het beste beleid. Toch kon er geen sorry van af.

Er ging een grote zucht van opluchting door de maatschappij toen twee weken geleden vele zware en strenge maatregelen werden versoepeld. Maar er werden door critici flink wat kanttekeningen geplaatst; ging men niet te snel en te radicaal versoepelen? Inmiddels weten we dat bepaalde keuzes niet helemaal goed doordacht waren. Met name het ‘Dansen met Janssen’, een stupide catchfrase uit de koker van De Jonge, heeft een storm aan kritiek veroorzaakt.

IC-baas Diederik Gommers is dan ook van mening dat beide heren best hun excuses hadden mogen aanbieden afgelopen vrijdag, dat laat NU.nl weten. Gommers zegt onder meer het volgende over de persconferentie:

“Ik begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd op de persconferentie”

Het is vrij duidelijk dat het ingevoerde beleid geen windeieren heeft gelegd. Voor de rappe stijging in het aantal besmettingen, en dus weer het terugdraaien van enkele versoepelingen, mag de horecasector de rekening betalen – althans zo zien velen dat in die branche. Veel regels in die sector worden weer verzwaard. Terwijl de sector zélf hier niet verantwoordelijk voor is, zij roeide met de riemen die ze hadden. De Jonge en Rutte hadden beter zelf kunnen aangeven een flinke inschattingsfout te hebben gemaakt. Nu wordt er veelal met naar iedereen en alles gewezen en de verantwoordelijken voor dit alles komen er gewoon weer mee weg.

We weten inmiddels wel dat De Jonge blunder na blunder begaat, maar hoeveel langer kan men hem nog aanhouden als minister. De foute keuzes en opmerkingen stapelen zich op.