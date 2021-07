Horecabranche-baas woedend op strengere maatregelen: ‘Horecaondernemers trekken aan kortste eind’

Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, is niet te spreken over het wispelturige beleid van de overheid. Keer op keer worden horecaondernemers zwaar gedupeerd door de wisselende keuzes van het kabinet. Een “open-dicht-open-scenario” is volgens Willemsen niet wenselijk, de overheid moet maar eens accepteren dat we moeten leren leven met dit virus. Dat betekent dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal moeten gaan nemen, burgers maar ook de Haagse beleidsmakers dus.

Het waren enkele mooie én hoopvolle weken voor de horeca in Nederland. De versoepelingen zorgde voor een opleving in Nederland, mensen gingen massaal weer op een terras zitten of lekker dineren bij een restaurant. Maar de overheid heeft nu al, twee weken na de versoepelingen, de touwtjes strakker aangetrokken. De besmettingen stegen te snel én de horeca mag hiervoor de rekening betalen. Zij moeten zich weer in allerlei bochten gaan wringen en zich aanpassen aan strengere maatregelen.

KHN-voorzitter Willemsen baalt van de gemaakte keuzes door het kabinet. Volgens de horeca-baas zijn ondernemers de dupe van een wispelturig beleid. Aan NU.nl laat hij weten vooral te balen dat horecaondernemers de rekening mogen betalen voor het feit dat veel Nederlanders de basismaatregelen aan hun laars lapten: “We zullen met dit virus moeten leren leven, want we kunnen niet telkens terug naar een open-dicht-open-scenario. Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we het coronavirus terugdringen.”

Willemsen kaart een terecht punt aan, door het verzwaren van specifieke maatregelen lijkt het net alsof de horeca ‘schuldig’ is aan het feit dat de besmettingen zo rap stijgen. Terwijl het toch echt Nederlanders zelf zijn die gewoon basale regels massaal overboord gooiden en nu besmet zijn – daarnaast was Hugo de Jonges uitspraak ‘Dansen met Janssen’, wat impliceerde dat je op de dag van vaccinatie weer in een discotheek zou kunnen staan, ook van een ongekend stupide niveau. Voor de horecasector is het extra zuur dat zij, na een vreselijke lange lockdown, nu niet vrij en open de zomervakantieperiode in kunnen. Begrijpelijk dat de Koninklijke Horeca Nederland niet blij is met de beslissing van het kabinet.