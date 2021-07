Ierse journalisten verplicht op klimaatcursus omdat ze extreme weersomstandigheden niet koppelden aan klimaatverandering

De baas van het Ierse nieuwsnetwerk RTÉ News moest diep door het stof. Zijn journalisten deden verslag van extreme weersomstandigheden, maar linkten dit niet aan klimaatverandering! De baas heeft zijn excuses aangeboden en gezegd dat zijn journalisten nu op ‘klimaatcursus’ gaan, zodat ze in het vervolg wél klimaatverandering zullen noemen als oorzaak voor extreme weersomstandigheden.

Raast er ergens een bosbrand? Klimaatverandering. Overstroming in Limburg? Klimaatverandering. Een keer sneeuw in de zomer? Klimaatverandering! Allerlei weersomstandigheden die ook maar iets buiten de norm vallen, moeten in Ierland gekoppeld worden aan klimaatverandering. Regelrechte waanzin!

De baas van RTÉ News, Jon Williams, gaat hier zonder slag of stoot doodleuk in mee, meldt Independent. ‘We zaten fout toen we niet een duidelijke link legden tussen extreme weersomstandigheden en klimaatverandering’, schreef Williams op Twitter.

Dit begint echt op regelrechte propaganda te lijken. De context van bepaalde gebeurtenissen op het vlak van weer maakt kennelijk helemaal niets meer uit.

En het gaat hier niet om proberen te ontkennen dat klimaatverandering niet bestaat of zelfs dat het wel meevalt, absoluut niet. Het gaat erom dat een nieuwsnetwerk zomaar overstag gaat en álles wat ook maar enigszins afwijkt van de normale weersomstandigheden toeschrijft aan een fenomeen dat gebaseerd is op onzekere rekenmodellen.

Want ja, als er ergens vijf keer in het jaar een orkaan over het land raast, terwijl dat de afgelopen eeuw gemiddeld drie keer had moeten zijn, dan kun je best zeggen dat klimaatverandering een rol speelt. Maar betekent dat dat die vierde orkaan het directe gevolg is van klimaatverandering? Nee.

En dat is wel wat RTÉ News nu eigenlijk gaat doen. Sterker nog, die eerste drie orkanen horen volgens RTÉ News nu óók ineens bij klimaatverandering, want het zijn extreme weersomstandigheden. Anders krijgen ze kritiek vanuit hun kijkers en collega’s. Dáár gaat het mis, maar dat lijkt Williams helemaal prima te vinden. Het scoort waarschijnlijk ook beter qua kijkcijfers.