Israëlische premier Bennett over ongevaccineerden: ‘Ze doen ons allemaal pijn! Geen bioscoop, synagoge of café voor ze!’

In een toespraak voor het Israëlische volk is de nieuwe premier Naftali Bennett vol op het gas gegaan tegen mensen die zich weigeren te laten vaccineren tegen het coronavaccin. Hij noemde deze mensen een bedreiging voor de vrijheid van iedere andere Israëliër, en ging zelfs zo ver dat ongevaccineerden “ons allemaal pijn doen.”

“Er zijn nog steeds 600.000 jongeren tot de leeftijd 30 jaar die nog niet gevaccineerd zijn,” aldus Bennett. “Ik respecteer verschillende meningen,” ging hij verder waarna hij duidelijk maakte dat hij verschillende meningen juist helemaal niet respecteert. “Maar er is een tijd een plaats waarop deze discussie moet stoppen – en dat is ons leven.”

“De wetenschap laat er geen twijfel over bestaan,” zei hij daarna. “De vaccins werken. Ze zijn effectief en veilig, bijna totaal voor jongere mensen. Voor ouderen zijn ze effectief, maar niet genoeg. In de hele wereld zijn één miljard mensen al gevaccineerd.”

En toen begon zijn aanval op ongevaccineerden. “Beste burgers, zij die het weigeren om gevaccineerd te worden brengen hun eigen gezondheid in gevaar, dat van de mensen om hen heen, én de vrijheid van alle Israëlische burgers. Ze brengen onze vrijheid om te werken in gevaar, de vrijheid van onze kinderen om te studeren, en de vrijheid om samen met familieleden feesten te vieren.”

“Zij die vaccins weigeren doen ons allemaal pijn, omdat als we allemaal gevaccineerd waren, we ook allemaal op een normale manier konden leven. Maar als één miljoen Israëliërs het vaccin blijven weigeren, dan dwingt dit de overige 8 miljoen Israëliërs om zichzelf op te sluiten in hun huizen.”

Dit zijn ongekend zorgwekkende uitspraken. Ik ben niet tegen de vaccins. Net als veel anderen ben ik zelf “geprikt.” Maar wat Bennett hier doet is ronduit walgelijk, fascistisch, en precies waar de zogenaamde wappies al anderhalf jaar voor waarschuwen. Hij zet gevaccineerden en ongevaccineerden bewust tegen elkaar op. Die laatsten worden het pispaaltje; zij krijgen de schuld als de Israëlische overheid straks weer belachelijke, overdreven, onmenselijke, fascistische maatregelen neemt.

“Het Corona Kabinet heeft vandaag besloten,” aldus Bennett vervolgens, “dat vanaf 8 augustus, vaccinweigeraars niet meer naar de bioscoop mogen, het theater, de synagoge, het amusementenpark, de voetbalwedstrijd, of enige activiteit met meer dan 100 mensen, binnen of buiten, tenzij een negatief testresultaat van een coronatest kunnen laten zien – een test die ze zelf moeten betalen.”

“Ja, ze moeten de kosten van die tests volledig zelf dragen. Er is geen enkele reden waarom belastingbetalers en mensen die hun burgerlijke plichten wel serieus nemen moeten betalen voor vaccinweigeraars,” ging hij op ongekend harde wijze verder… en ook nog eens op dómme wijze, want de mafketel doet net alsof ongevaccineerden geen belasting betalen.

“Wat betreft vliegtuigvluchten, gevaccineerden mogen naar ‘schone’ landen vliegen en terug; nadat ze een negatief testresultaat produceren bij terugkomst in Israël hoeven ze niet in quarantaine. Maar aan de andere kant, zij die het vaccin weigeren moeten een week in quarantaine, onafhankelijk van het land waaruit ze terugkomen.” Met andere woorden, of het nou een schoon land is of niet, of ze nou een negatief testresultaat kunnen overleggen of niet, ongevaccineerden moeten in quarantaine.

Wat hier gebeurt – dit uitsluiten van niet-gevaccineerden in Israël is natuurlijk totaal en volstrekt onacceptabel. Mensen worden uitgesloten op basis van hun vaccinatiestatus. Ze hoeven nog net geen sticker op hun jas te plakken waaruit hun vaccinatiestatus blijkt.

Het is ongelooflijk dat het juist Israëliërs zijn die hun overheid weg laten komen met dit soort dictatoriaal – nee, fascistisch – beleid. De toon waarop Bennett spreekt, de woordkeuze, de maatregelen zelf… dit is onderdrukking puur en simpel. En Israëliërs accepteren het. Ongelooflijk.