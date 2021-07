Italiaanse politicus schiet naar eigen zeggen ´per ongeluk´ Marokkaanse migrant dood

In Italië heeft een politicus van de partij Lega een Marokkaanse migrant geraakt die daarna aan zijn verwondingen overleed. Het incident gebeurde na een uit de hand gelopen woordenwisseling in een bar. De schutter, een gemeenteraadslid in het Noord-Italiaanse Voghera, is voorlopig onder huisarrest gesteld.

Matteo Salvini, de partijleider van Lega, nam het direct op voor de verdachte van het dodelijke schietincident. Het gemeenteraadslid zou een voormalig politieagent met een wapenvergunning zijn. Waarom het raadslid tijdens zijn kroeguitje een wapen bij zich droeg is nog onduidelijk.

Salvini, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, laat in een reactie weten dat het gemeenteraadslid veel respect geniet in de plaatselijke gemeenschap van Voghera. Salvini denkt dat het slachtoffer, een Marokkaanse migrant, het slachtoffer is geworden van een ongeluk. Na een aanval van het slachtoffer zou het wapen per ongeluk zijn afgegaan.

#Voghera, nessun "far-west": si fa strada l'ipotesi della legittima difesa. pic.twitter.com/kw2O79CfMJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2021

In een videoboodschap suggereert Salvini ook dat het raadslid vermoedelijk uit zelfverdediging handelde. Volgens lokale media, die zich volgens De Telegraaf op verklaringen van de verdachte baseren, is het wapen afgegaan nadat de Marokkaanse migrant de ex-agent op de grond had gesmeten terwijl de verdachte op dat moment niet wilde schieten, maar juist de politie probeerde te bellen.

Het onderzoek naar de daadwerkelijke toedracht van het dodelijke incident is in ieder geval in volle gang.