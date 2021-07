Italiaanse rechter leest Nederland de les: ‘Jullie hebben geen idee waar een maffioso toe in staat is’

De Italiaanse rechter en openbaar aanklager Nicola Gratteri is helemaal klaar met het zwakke beleid van Nederland (en Frankrijk en Duitsland) wat betreft de georganiseerde misdaad. De autoriteiten in ons land, zegt hij, “hebben geen idee wat een maffioso, een zware crimineel, daadwerkelijk is, en waar hij toe in staat is.”

Gratteri is een bekende maffiabestrijder in zijn eigen land. Zo is hij verantwoordelijk voor de zaak tegen maar liefst 350 leden van de ‘Ndrangheta. Hij weet dus waar hij het over heeft.

Omdat hij zoveel kennis van zaken heeft kan hij stellen dat Amsterdam en Rotterdam (evenals Antwerpen, trouwens) “‘logistieke parels” zijn voor de georganiseerde misdaad. Met name wat cocaïne betreft zijn deze drie havensteden “uiterst interessant” voor maffioso van alle achtergronden.

De georganiseerde misdaad, zegt Gratteri ook, is maar wat graag bereid om grof geweld te gebruiken. Daarbij gaat het dan niet om “‘een drugshandelaar hier of daar,” maar echt om “consequente ondermijning van het systeem.”

Nederland moet heel veel veranderen, zegt hij, om de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het voordeel van de vreedzame burger te beslechten. Misschien wel het belangrijkste? Er moeten zwaardere straffen worden uitgedeeld. En ja, de manier waarop die straf vervolgens geïmplementeerd wordt moet ook anders. Zo geven zware criminelen er nu de voorkeur aan vast te zitten in Nederland of Duitsland in plaats van in, zeg, Italië. Waar ze daadwerkelijk lijden in de gevangenis.

Het zijn voor Nederlandse begrippen natuurlijk ongekende ideeën: zware criminelen harder straffen?! Maar dat is hartstikke zielig!