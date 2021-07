‘Journalisten van Nieuwsuur en EenVandaag schamen zich kapot’ voor VPRO-D66-propaganda

Bij de NPO zijn er nogal wat mensen die zich kapotschamen voor de manier waarop de VPRO en D66 hebben samengewerkt om de beruchte Kaag-propagandadocu te maken. Tegelijkertijd blijft de VPRO trots achter het eindproduct staan, terwijl Kaag zelf roept dat ze er eigenlijk best spijt van heeft.

De Telegraaf heeft een rondgang gemaakt rond wat NPO-‘journalisten’ en, wat blijkt, er zijn er nogal wat die het heel vervelend vinden hoe het allemaal gegaan is. “Dit is heel schadelijk voor de gehele publieke omroep,” zegt EenVandaag-journo Sander van ’t Sas bijvoorbeeld. “We maken verschillende uitstekende journalistieke programma’s, Nieuwsuur heeft zelfs net een Nipkowschijf gewonnen. Maar door één zo’n documentaire gaan mensen toch denken dat er dan bij de andere programma’s ook wel niks van zal deugen.”

Haha. Ja.

Nou, ik heb nieuws voor die “mensen”: dat is ook zo. Het partijkartel en het mediakartel zijn twee handen op één buik. Dat gaan ze niet hardop zeggen, misschien, maar je hoeft alleen maar naar NPO-praatprogramma’s te kijken om te concluderen dat het écht zo is.

Hoe dan ook, ook Nieuwsuur-man Eelco Bosch ridder (gniffel) van Rosenthal is niet blij met wat hij te zien heeft gekregen. “Niemand vindt dit normaal, getuige de ophef,” aldus deze ‘journalist’ op Twitter. Zoals De Telegraaf-journalist Rob Goossens duidelijk maakt is dat helaas niet helemaal zo. “Want de VPRO blijft wel degelijk achter het resultaat staan.”

Precies. De NPO is sowieso al schaamteloos, maar niemand kan tippen aan de VPRO. Zelfs BNNVARA niet. En dat wil wat zeggen.

Ook Bert Huisjes van WNL doet een duit in het zakje. Volgens hem is het allemaal heel “ongemakkelijk, zo niet pijnlijk.” Maar, zegt hij, geen zorgen voor de rest van de NPO! Hij denkt namelijk niet dat dit afstraalt op de andere publieke omroepen. “Tussen de regels door lees ik vooral een overijverige communicatieafdeling van het ministerie. Maar het moge duidelijk zijn: daar hoef je natuurlijk als journalist niet in mee te gaan.”

Uhu. Ja.

Alleen, weet je wat nou zo gek is, voor al die NPO’ers die zich erover zeggen te verbazen hoe het gegaan is tussen de VPRO en D66? NPO-dame Margriet Vroomans schrijft eigenlijk dat het allemaal niet zo heel gek is.

“Goed om kritisch te zijn over VPRO docu Sigrid Kaag,” schrijft Vroomans op Twitter. “Wel in de wetenschap dat met elke politicus in elk tv- of radioprogramma vooraf altijd uitvoerig wordt onderhandeld over onderwerpen, gesprekspartners, etc. Dus nu niet ineens verbaasd doen aan de talkshowtafels.”

Goed om kritisch te zijn over @VPRO docu @SigridKaag. Wel in de wetenschap dat met elke politicus in elk tv- of radioprogramma vooraf altijd uitvoerig wordt onderhandeld over onderwerpen, gesprekspartners etc. Dus nu niet ineens verbaasd doen aan de talkshowtafels. — margriet vroomans (@MVroomans) June 30, 2021

Ah. Altijd leuk: een KRONCRV/NPORADIO4 dame die hardop zegt wat anderen alleen maar dénken.

Zoals een heel wijze man al eerder zei, trap er niet in. Dit soort dingen zijn schering en inslag. Het partijkartel en het mediakartel zijn lid van één en hetzelfde kartel. Ja, Kaag, D66 en de VPRO zijn nu even betrapt, maar de kans dat rest significant beter is, is zo ongeveer – even kijken hoor! – nihil.