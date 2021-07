Kabinet geeft EU-landen groen licht om met miljarden te smijten voor herstel: geldkraan coronafonds gaat volledig open

Ministers Wopke Hoekstra en Stef Blok hebben EU-lidstaten als Frankrijk, Duitsland en Italië groen licht gegeven voor de uitgaven van Europese miljarden voor coronaherstel. De ministers vonden de ingediende herstelplannen goed en dat betekent dat met name Italië met tientallen miljarden euro’s mag gaan smijten.

Het Europese coronafonds, waar een zeker percentage van moet worden geïnvesteerd in duurzame projecten, gaat hiermee haar eerste uitgaven in de praktijk tegemoet. De Telegraaf laat weten dat onze ministers, in navolging van de Europese Commissie, de plannen van eerder genoemde landen én België, Oostenrijk, Letland en Slowakije hebben goedgekeurd.

Waarom de eerste bedragen uit het megalomane miljardenfonds kunnen worden opgenomen. Met name Italië kan grote sommen naar binnen halen. Waar Nederland in het begin nog uiterst kritisch was op het coronafonds zijn we, zoals altijd, op het laatste moment toch overstag gegaan. Waar Nederlandse ministers in het begin nog kritisch waren om opnieuw miljarden naar Oost- en Zuid-Europa te pompen, waren ze ditmaal wat minder kritisch.

Nu mogen landen zoals Italië rekenen op bedragen oplopend tot soms wel 100 miljard euro, er staan nauwelijks eisen tegenover. In het begin waar Noord-Europese landen nog kritisch op dit plan, bij zulke grote bedragen moest men op zijn minst enkele (economische) hervormingen van die landen eisen. Er werd moord en brand geschreeuwd in Zuid-Europa, zij vonden deze eisen nergens op slaan. Het is inmiddels duidelijk welke landen aan het langste eind hebben getrokken.

Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat Nederland vrij weinig te zeggen heeft binnen de Unie. Ook onze politieke bestuurders lijken het niet eens meer te proberen, ze weten toch wel dat kritiek vrij weinig zin heeft. Tijdens de voorbereiding op dit geldverslindende fonds was de kritiek nog overal te horen, nu de daadwerkelijke geldkranen opengaan is er bijna geen kritiek meer waar te nemen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De EU is definitief verworden tot een transferunie; kritiek is leuk voor de bühne, maar uiteindelijk weet men toch al wat het uit te voeren beleid gaat worden.