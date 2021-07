Kabinet geeft gehoor aan genaaide evenementenbranche: gaan ondernemers extra compenseren

Het demissionaire kabinet gaat morgen bekendmaken dat er meer geld beschikbaar zal worden gemaakt om ondernemers, die evenementen en festivals hebben moeten schrappen, te compenseren. Vooralsnog krijgen organisatoren 80 procent van de kosten vergoed, maar er wordt zelfs gesproken over het vergoeden van 100 procent van de kosten.

Organisatoren van evenementen en festivals waren woest toen het demissionaire kabinet de teugels ineens aantrok. Dit werd door ondernemers uit die sector ervaren als een straf voor iets waar zij niets mee te maken hadden. Sterker nog, de snel stijgende besmettingscijfers waren volledig aan het wanbeleid van het kabinet te wijten.

En hoewel een flink aantal ondernemers zouden worden gecompenseerd door het garantiefonds, was dit hooguit 80 procent. Als je een groot, meerdaags festival organiseert dan is een hap van 20 procent uit je investering nog steeds een flink bedrag, misschien zelfs een nekslag.

Ook blijkt het garantiefonds niet te gelden voor dorpsfeesten en nieuwe festivals. Één van de eisen om in aanmerking te komen was namelijk dat een evenement twee eerdere edities moest hebben gehad.

Het demissionaire kabinet lijkt zich nu te beseffen dat het garantiefonds ontoereikend is en dat ruimere voorwaarden op zijn plaats zijn. Mogelijk loopt het te compenseren bedrag op tot maar liefst 100 procent en zullen ook kleinere evenementen onder de regeling gaan vallen, stelt de NOS.

Ergens is het natuurlijk zuur dat het demissionaire kabinet nu met nóg meer belastinggeld gaat lopen strooien, bovenop al het geld dat ze er tot dusver al doorheen hebben gebrast. Maar de evenementensector verdient het om overeind geholpen te worden. Er waren al genoeg evenementen die niet door konden gaan omdat het zo lang duurde voordat de voorwaarden voor het garantiefonds überhaupt bekend werden gemaakt. En zij hebben met de Fieldlab Evenementen (wat helaas ook een dure aangelegenheid bleek te zijn) laten zien dat het veilig kon. Het is alleen jammer dat er door dit kabinet niet naar die adviezen is geluisterd.