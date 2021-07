Kabinet komt opnieuw met belachelijke coronamaatregelen: stimuleert vakantie binnen EU, maar schrapt festivalzomer

Het demissionaire kabinet krijgt het wederom voor elkaar om een volstrekt idioot coronabeleid te voeren. Per 8 augustus krijgen alle landen binnen de EU een gele of groene kleurcode, zodat vakantiereizen makkelijker worden. Tegelijkertijd zetten ze een dikke vette streep door de festivalzomer, want meerdaagse festivals mogen niet doorgaan “vanwege besmettingsrisico’s”.

Het demissionaire kabinet vindt het een goed plan om Nederlanders op vakantie te laten gaan en legt ze vanaf nu geen strobreed meer in de weg. Veel plezier!

Maar het kabinet heeft strengere regels geïntroduceerd voor terugkerende vakantiegangers. Iedereen die terugkeert uit een land met een geel reisadvies, heeft een coronabewijs nodig. Anderen moeten een negatieve PCR-test laten zien van minder dan 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.

Tot nu toe heeft deze manier van controleren het virus nog niet buiten de deur kunnen houden. Dat is namelijk precies het argument dat ze gebruiken om meerdaagse festivals niet door te laten gaan, meldt de NOS. Het is dus een totaal schizofreen beleid!

Daarnaast is het nog maar de vraag of dit überhaupt zin heeft, aangezien de besmettingscijfers weer flink dalen en het zich nog steeds niet heeft vertaald in enorm hoge ziekenhuisopnames. Het kabinet moet zich inmiddels toch eens gaan afvragen wat het doel van dit beleid nou precies is, want wie proberen ze hier nou mee te beschermen?

De mensen die naar festivals willen zijn veelal jongeren. En als je op zo’n festival rond wil lopen en je hebt je niet laten vaccineren, dan is dat op eigen risico. De mensen die het meeste risico lopen op heftige ziektesymptomen zijn ook al gevaccineerd, dus wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met z’n allen? 50- en 60-plussers met een enkele vaccinatie aan het beschermen, terwijl ze heel 2020 al hebben overleefd? Aan dit hele beleid is geen touw aan vast te knopen.