Kabinet stelt weinig prioriteit aan oplossen woningnood: ‘Vergunningen Lelystad Airport belangrijker dan woningbouw’

De afgelopen verkiezingen kwam de VVD met de slogan ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ aanzetten. Na het zojuist gepubliceerde wob-verzoek weten we wat dit betekent: het kabinet Rutte III zette alles op alles om de vergunningen voor Lelystad Airport door te drukken, waardoor de woningbouw geen prioriteit meer werd in de regio. Het is niet gek dat de woningprijzen door het dak schieten met dit kabinet.

Uit een wob-verzoek, gedaan door EenVandaag, blijkt namelijk dat minister Cora van Nieuwenhuizen vorig jaar enorm veel druk heeft uitgeoefend om de vergunningen voor Lelystad Airport rond te krijgen, door haar actieve bemoeienis werd de woningbouw op een lager pitje gezet. De prioriteit van het kabinet lag bij het vliegveld.

Terwijl de vliegindustrie door de coronacrisis in elkaar donderde en Schiphol het financieel enorm zwaar heeft, dacht het kabinet dat het alsnog een goed idee zou zijn om van Lelystad Airport een prioriteit te maken. Door een uitspraak van de Raad van State, twee jaar terug, had het project voor de luchthaven ineens wél een vergunning nodig. In plaats van dat het kabinet moeite deed om de woningbouw in de regio een handje te helpen kozen ze voor actieve bemoeienis bij het vliegveld.

Uit de openbaargemaakte documenten blijkt dat het vliegveld de status ‘topprioriteit’ had gekregen. Naast dat de luchthaven een belangrijk punt voor minister Van Nieuwenhuizen was, bleek ze ook bereid te zijn om de regels aan haar laars te lappen. Een ambtenaar van haar gaf haar het advies om niet alle regels wat betreft de stikstofvergunningen toe te passen: “U heeft de bevoegdheid om deze bijdrage van 30 procent niet toe te passen”.

Alleen bij het ministerie van Landbouw, waar CU-minister Carola Schouten aan het hoofd staat, was er kritiek te horen op de vliegveldplannen. Sommige topambtenaren vreesden voor bepaalde “beeldvorming”. Ze waren bang dat het doordrammen van de vergunning kwaad bloed zou zetten richting Nederlandse boeren: ‘In de media kan het beeld ontstaan dat ruimte uit de landbouw naar de luchtvaart gaat. En dat terwijl de luchthavens niet op volle capaciteit opereren’.

Deze ambtenaren hebben het uiteindelijk bij het juiste eind, het kabinet heeft wél heel veel moeite gedaan voor een vliegveld, maar Nederlandse boeren en de woningbouw konden bij lange na niet reken op zo’n proactieve houding van het kabinet.