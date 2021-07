Klimaatpaus Timmermans presenteert economie-slopende Green Deal: Speciale wetten gaan uitstoot broeikasgassen verminderen

Eindelijk was het moment daar: de Nederlandse klimaatpaus Frans Timmermans mocht zijn klimaatpakket gaan presenteren. De PvdA’er is van mening dat onze Europese economie binnen 30 jaar circulair moet zijn. Daarnaast wil hij met zijn Green Deal alle vormen van vervuiling uitbannen. Een ambitieus plan, die ook nog eens vele honderden miljarden zal gaan kosten. Na het coronafonds kunnen de noordelijke EU-lidstaten opnieuw diep in de buidel gaan tasten.

Vandaag presenteerde Timmermans het zogeheten ‘fit for 55’-pakket, een reeks aan nieuwe wetten of wetswijzigingen die de Europese Commissie graag wil invoeren om een klimaatneutrale samenleving op te tuigen. Volgens Timmermans omvat dit pakket alles om succesvol naar een duurzaam Europa over te gaan. Er gaan tal van nieuwe richtlijnen gelden de komende jaren, zo meldt NU.nl.

Het pakket is dé perfecte wettelijke belichaming van de megalomane visie van Timmermans. Ons doen en laten zal flink worden beïnvloedt door het groteske plan van de EU: van CO2-standaarden voor personenauto’s tot aan nog strengere importeisen. Plannen die we allemaal gaan voelen in onze portemonnee. Want de EU heeft het plan om een compleet nieuwe ‘groene’ infrastructuur in de EU te gaan aanleggen. De oude infrastructuur in landen moet op de schop en er moet een Europees netwerk komen voor laadpalen.

De grote vraag is natuurlijk hoeveel deze plannen precies gaan kosten en wie dit allemaal mag gaan bekostigen – hint: het rijke Noorden. Kijkend naar de plannen van de EU dan blijkt maar weer eens dat Nederland achterloopt, dit tot grote ergernis van Ed Nijpels. Hij is van mening dat het demissionaire kabinet al veel eerder had moeten aangeven welke plannen van de EU in Nederland prioriteit hebben. Nu moet dat allemaal tijdens de formatie worden besproken, wat volgens hem kostbare tijd kost.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Na de zomer gaat de strijd over dit klimaatpakket losbarsten. Het kan, gelukkig, nog jaren duren voordat voorstellen uit dit pakket worden aangenomen. Daarnaast is er altijd nog de mogelijkheid dat bepaalde voorstellen het helemaal niet gaan halen.