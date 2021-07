LOL! Caroline van der Plas (BBB) zet bloemenhater op zijn plek: “Zo’n grote klimaatbelasting”

Veganist Jan ten Cate is er helemaal klaar mee dat mensen elkaar soms bloemen cadeau doen. Want het klimaat. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas zet deze milieugek met slechts één woord op zijn plek. Zo, die kan hij in zijn zak steken (of elders, waar de zon niet schijnt).

Twitteraar Jan ten Cate is overtuigd natuur-, milieu- en klimaatactivist. Hij is ook veganist. Maar wacht, veganisme is niet een doel op zichzelf voor hem. Nee. Hij schrijft in zijn bio dan ook, “veganisme als middel. Dierenrechten als doel.”

Als je dat soort bio’s leest weet je natuurlijk al genoeg. Deze man is totaal gek. Doorgeslagen. Een extremistische malloot. Een klimaatwappie en natuurgekkie.

Nou, dat klopt. Want kijk maar eens wat hij onlangs uit zijn vingertoppen kreeg:

Zullen we stoppen met bloemen (geven)? Zo'n grote klimaatbelasting voor iets dat erg kort meegaat is pervers. — Jan ten Cate (@JantenCate) July 30, 2021

“Zullen we stoppen met bloemen (geven)? Zo’n grote klimaatbelasting voor iets dat erg kort meegaat is pervers,” aldus deze bloemenhater.

De. Tyfus. Zeg.

Deze mensen zijn echt knettergek. Nou is dat in beginsel hun eigen probleem, maar het wordt ook ons probleem omdat ze hun waanbeelden aan iedereen proberen op te leggen. En zie hoe het er steeds wee op neerkomt dat ze vreugde weg willen halen uit het leven.

Vergis je niet. Dit is een agenda; een vreselijke, onmenselijke agenda. Een plan om tot een nieuwe manier van leven te komen waarin het plezier van alledag gewoon niet meer bestaat. Ze willen dat we in een dystopie terechtkomen; een hightech dystopie, waarin alles grijs is. Waarin kleuren ontbreken. Waarin we slaven zijn van hun grijze denkbeelden.

Dat is mijn reactie op deze gekkigheden. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas houdt het korter en bondiger:

“Nee.”

Tja, misschien volstaat dat ook wel.

Oh, en dan nog iets: die veganist geeft zelf af op het geven van bloemen, maar als veganist eet hij zelf de hele dag door planten. Misschien dat hij gewoon kan ophouden met eten? Dat zou ook al flink wat CO2 schelen.