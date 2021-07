LOL! Minister Tamara van Ark (VVD) gaat er tussenuit vanwege “nekpijn”

Dit is wel heel bijzonder. Minister Tamara van Ark heeft aangekondigd dat ze er een tijdlang tussenuit gaat omdat ze zich niet helemaal goed voelt. Ze heeft namelijk al langere tijd last van… nekpijn. En daarom moet ze nu “rust” nemen. In wat voor tijden leven we dat ministers dit zo kunnen doen?

Toen ik deze aankondiging las van minister Van Ark was ik ronduit geschokt. Niet over het vreselijke leed van de vrouw – dat valt alleszins mee – maar omdat ministers in 2021 het blijkbaar normaal vinden om eruit te stappen vanwege zo’n reden.

De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad. Op doktersadvies neem ik nu zes weken verplicht rust. Collega's @hugodejonge en @PaulBlokhuis nemen mijn portefeuille tot die tijd waar. Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen. — Tamara van Ark (@tamaravanark) July 28, 2021

“De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad. Op dokteradvies neem ik nu zes weken verplicht rust,” schrijft Van Ark op hilarische wijze, want een dokter kan zoiets natuurlijk helemaal niet letterlijk verplichten. “Collega’s Hugo de Jonge en Paul Blokhuis nemen mijn portefeuille tot die tijd waar,” gaat ze verder. Interessant. Want je zou denken dat De Jonge al genoeg te doen heeft. Maar blijkbaar heeft die nog tijd over.

“Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen,” sluit ze haar aankondiging af.

Ach gossie, in september al? Nou, dat is wel even heel fantastisch zeg. Maar een week of vier a zes eruit dus. Dat valt alleszins mee. En wees eerlijk, wie in een toppositie doet dat nou niet vanwege “nekklachten”?

Het antwoord op die vraag is, natuurlijk: helemaal niemand. Ik heb zelf al jaren last van een hernia in de rug. Soms is de pijn er niet, dan is de pijn er wél weer. Maar ik ga gewoon door met schrijven, voor mijn kind zorgen, met verantwoordelijkheid nemen voor de zaken in mijn leven waarvoor ik verantwoordelijkheid moet nemen. En datzelfde geldt voor vele duizenden Nederlanders die rondlopen met chronische pijn.

Zoals Erik de Vlieger ironisch opmerkt:

Vanwege nekpijn heb ik al mijn bedrijven gesloten — ⚓️ Tweep des Vaderlands Kapitein de Vlieger #TdV (@DevliegerErik) July 28, 2021

Waarom de ironie? Omdat het als leidinggevende in een serieus belangrijke functie natuurlijk totaal geflipt is dat je eruit gaat vanwege nekklachten. Ja, ook als je echt behoorlijke pijn hebt.

Aan de andere kant past dit wel weer heel goed bij het huidige kabinet. Ze zijn allemaal gewogen en te licht bevonden. Véél te licht.