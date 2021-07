Lowlands-directeur hekelt flipflopbeleid Rutte en spant kort geding aan: ‘Dit is een onmogelijke, onwerkbare situatie’

Een week voordat het driedaagse festival met zo’n 60.000 bezoekers begint krijgt Lowlands pas te horen van het kabinet of het mag doorgaan. Volgens de directeur van het festival, Eric van Eerdenburg, is dit een onwerkbare situatie. Dit soort vreemde keuzes van het kabinet, om pas last minute uitsluitsel te geven, raakt festivalondernemers diep in de portemonnee; er blijven tot het allerlaatste moment enorme financiële risico’s bestaan.

Doordat zowel demissionair premier Mark Rutte als coronastuntelaar Hugo de Jonge er een enorm ‘flipflopbeleid’ op nahouden blijven het voor vele ondernemers enorm onzekere tijden. Met name de festivalbranche moet het ontgelden. Lowlands-directeur Van Eerdenburg hekelt het feit dat zijn organisatie tot het allerlaatste moment in onzekerheid wordt gelaten. Een week voordat het festival begint krijgt men pas te horen of er groen licht wordt gegeven. In een gesprek met het NRC laat hij weten dat dit veel kopzorgen veroorzaakt:

“Keer op keer, en dit maakt mij zo boos, hebben we uitgelegd dat er een lange voorbereidingstijd nodig is. Eigenlijk heeft de overheid Lowlands zo al gecanceld. Maar wie zelf de stekker uit zijn evenement trekt, kan geen aanspraak maken op vergoedingen uit het garantiefonds.”

En dat is nu precies de kern van het probleem. Door het enorme faalbeleid vanuit de overheid, die wel alle financiële touwtjes in handen heeft, moeten bedrijven zich bijna wekelijks in allerlei bochten wringen om aan alle veranderende eisen te voldoen. De overheid levert géén maatwerk én daarnaast verandert het beleid te vaak – omdat men erachter komt dat het eerste pakket aan regels niet goed werkte.

Lowlands heeft samen met 30 andere partijen, waaronder F1 Dutch Grand Prix Zandvoort, een kort geding aangespannen tegen de overheid. Zij willen dat evenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden gewoon door mogen gaan:

“Een verhelderende rechtszaak kan heus iets helpen. Maar we zagen het ook bij de horeca die rechtszaken aanspande: juridisch heb je niet veel poten om op te staan. En ik denk dan ook niet dat de overheid staat te trillen op de benen. Het totale coronagebeuren heeft al 80 miljard gekost. Extra kosten zijn gewoon nog een spaandertje bij het hakken. Een gelijk streven is: haal de informatie van de Fieldlab-evenementen erbij. Daar is door de sector in geïnvesteerd en daar zagen we tijdens de piek van de vorige golf een besmettingsgraad die verwaarloosbaar is. Van de 130.000 mensen die zijn geweest waren er 103 achteraf geteste, besmette gevallen. Een deel daarvan was ook weer moeilijk te herleiden naar de Fieldlab-evenementen. Het vorige week overbelaste systeem bij het uitgaan kun je ons niet aanrekenen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Op dit moment is dit de enige reële manier om de overheid op het matje te roepen voor haar enorme zwabberbeleid. Al ruim een jaar is het bedrijfsleven de dupe ervan, geen wonder dat bedrijven en/of sectoren de weg naar de rechtbank zoeken. Want het voortbestaan van een sector staat op deze manier op het spel.