Maarten van Rossem deelt sneer uit aan Wopke Hoekstra: “Hij is volledig ongeschikt voor het politieke handwerk.”

Gisteravond tijdens het NPO-programma De slimste mens werd Wopke Hoekstra kort besproken. Of beter gezegd: ongenadig hard afgefakkeld door Maarten van Rossem. De PvdA-historicus had geen goed woord te zeggen over de CDA-leider en minister. Volgens Van Rossem heeft Hoekstra gewoon geen enkel politiek talent én krijgt hij het keer op keer voor elkaar om zichzelf in de nesten te werken. Vanuit het niets werd de kennisquiz een ‘haal-Wopke-maar-door-het-slijk-show’.

De PvdA-brombeer heeft duidelijk geen hoge pet op van Wopke Hoekstra, volgens de historicus heeft de CDA’er het zeldzame talent om letterlijk alles te verpesten. Daarnaast heeft hij zijn eigen ruiten ingegooid door Omtzigt niet door dik en dun te steunen. Van Rossem kon het gisteravond niet laten om een flinke sneer uit te delen aan de CDA-leider. Presentator Philip Freriks was benieuwd naar wat Van Rossem vond van de ‘wonder boy’ van de christendemocraten, waarop Van Rossem zijn ongefilterde mening uitte:

“De belofte, maar het is niks geworden. Het is geen politicus. Hij heeft het ongemeende talent om het verkeerde te doen op het verkeerde moment en het verkeerde te zeggen op het verkeerde moment. En geen groot vriend van (Pieter) Omtzigt, die tegenwoordig voor de Here Jezus doorgaat. Dus dan zit je ook al fout. Hij is volledig ongeschikt voor het politieke handwerk.”

De sneer richting Hoekstra was natuurlijk helemaal terecht én raakt ook een gevoelige snaar: Hoekstra is gewoon compleet geflopt als partijleider en lijsttrekker. Hij werd gebracht als een groot politiek talent, maar nu ruim een half jaar later weet heel Nederland dat hij dat absoluut niet is. Daarnaast weet Hoekstra zichzelf, en daarmee zijn partij, vaak genoeg in de nesten te werken. Ook heeft hij zijn positie en status in het land flink overschat, Omtzigt is geliefd door velen in Nederland. Hoekstra daarentegen….

Het zijn al geen leuke tijden voor het CDA en nu worden ze ook al belachelijk gemaakt door de PvdA’er Van Rossem – die in 2017 zijn eigen partij compleet ten onder zag gaan. Als ervaringsdeskundige weet hij natuurlijk als geen ander dat Hoekstra net als Asscher gewoon niet geschikt is als politiek leider.