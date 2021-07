Man spreekt overlastgevende hangjongeren aan op hun gedrag in Ridderkerk en wordt neergestoken

In het Zuid-Hollandse Ridderkerk is in de nacht van woensdag op donderdag een man neergestoken nadat hij hangjongeren had aangesproken op hun overlastgevende gedrag.

Rond middernacht ging het slachtoffer naar buiten om een groepje jongeren aan te spreken dat veel overlast veroorzaakte. Dat had het slachtoffer beter niet kunnen doen, want geheel in de trend van de laatste tijd werd er direct een mes getrokken en werd de man gestoken.

Volgens het slachtoffer, die er wonder boven wonder van afkwam met slechts lichte verwondingen, waren drie jongens in de leeftijd van 16 tot 18 jaar in de Ridderkerkse Meester Kesperweg vernielingen aan het aanrichten aan auto´s. Na de steekpartij zijn de dader en zijn twee handlangers gevlucht. De politie vraagt mensen die meer weten, om zich te melden.

Groepje jongeren zorgde voor onrust aan de #MeesterKesperweg #Ridderkerk. Een bewoner stapt om 00:05u eropaf en zegt er wat van, maar wordt gestoken. De man raakt licht gewond, maar hoeft niet naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het incident en zoekt de dader(s) — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) July 28, 2021

Het is de laatste dagen schering en inslag qua geweldsincidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo werd afgelopen vrijdag in Capelle aan den IJssel nog een man die zijn hond aan het uitlaten was doodgeschoten. Diezelfde avond kwam ook een 27-jarige jongen om het leven in Rotterdam na een uit de hand gelopen ruzie.