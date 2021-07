Marketingopleidingen anno 2021: waarom kiezen studenten hiervoor?

Het begrip marketing bestaat al sinds het begin van de twintigste eeuw, maar de invulling die we aan deze term geven, wordt voortdurend bijgesteld. Simpel gezegd is marketing de verzamelnaam van activiteiten die producenten en consumenten met elkaar verbindt. Maar de manier waarop die activiteiten uitgevoerd worden, verschilt anno 2021 enorm van die uit de beginperiode van deze term. Logisch, want door een groot aantal technologische ontwikkelingen hebben de marketingspecialisten steeds meer tools in handen gekregen om mee te werken. Zelfs wanneer we de situatie van nu vergelijken met die van pakweg twintig jaar geleden, zien we enorme verschillen. Wanneer je een marketingmanagement master volgt, leer je om te gaan met al die hedendaagse tools en krijg je inzicht in de communicatiemogelijkheden van een organisatie.

Het belang van marketing

In feite is marketing voor elke ondernemer een belangrijk bedrijfsonderdeel. Dankzij marketing kun je werken aan je naamsbekendheid en je bereikbaarheid verbeteren. Je zou je als ondernemer altijd de vraag moeten stellen hoe je jezelf zodanig van de concurrent kunt onderscheiden dat de klant voor jou kiest. Precies dat is waar de afdeling marketing binnen een bedrijf zich mee bezighoudt. Het opbouwen van een positief imago is daarbij de centrale gedachte. Dit verklaart ook waarom deze studie de laatste jaren steeds populairder is geworden. Het opent vele deuren, want in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven zijn marketingspecialisten nodig. Wanneer je de NIMA-A-opleiding met succes hebt afgerond, heb je daarmee een diploma in handen dat door veel werkgevers gevraagd wordt. Het toont aan dat je inzicht hebt in alle belangrijke onderdelen van de hedendaagse marketing en goed in staat bent om die kennis toe te passen in de praktijk.

Sociale media

We kunnen tegenwoordig vrijwel niet meer om sociale media heen. De concurrent maakt er gebruik van, dus zul je zelf als onderneming ook die stap moeten zetten, als je dat nog niet had gedaan. Maar het is niet iedereen gegeven om goed te communiceren. Ook hierin speelt de marketingspecialist een sleutelrol. Dankzij de genoten opleiding is deze expert in staat om goed aan te voelen wat de juiste manier van werken is. Het iemand die het management van het bedrijf hierover goed kan adviseren en vervolgens ook de opgestelde marketingstrategie ten uitvoer kan brengen. Ook een imagocampagne via de traditionele media en het op de juiste wijze afhandelen van klantcontacten zijn voorbeelden van de dagelijkse taken waarmee een marketingspecialist zich bezig kan houden.

Voordelen

Dat marketingopleidingen de laatste jaren zo enorm populair zijn geworden, heeft diverse redenen. Op de eerste plaats natuurlijk de al genoemde ruime banenkans, doordat vrijwel overal behoefte is aan goede marketingspecialisten. Als je goed bent in je vak, wil een werkgever je bovendien liever niet kwijt, dus ook de vergoeding zal in het algemeen heel interessant zijn. Maar er zijn meer voordelen. Het merendeel van de marketingspecialisten is prima in staat zijn werk vanuit huis te doen. Dat bespaart heel wat woon-werkverkeer. Bovendien is het een baan met groeimogelijkheden!