Markt voor online kansspelen gegroeid tijdens corona

Tijdens de coronacrisis brengen de meeste mensen meer tijd thuis door dan gebruikelijk. Zo werken veel mensen bijvoorbeeld thuis. Daarbij komt dat veel openbare gelegenheden gedurende de lockdown noodgedwongen hun deuren gesloten moest houden. Hierdoor zijn veel mensen op zoek gegaan naar andere manieren om zich te vermaken. Eén van de ontwikkelingen die we zien is dat meer en meer Nederlanders zich registreerden bij een online casino. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de markt voor online kansspelen tijdens corona flink gegroeid is.

Fysieke casino’s niet te bezoeken tijdens lockdown

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, was Nederland lange tijd in lockdown. Niet alleen horecagelegenheden moesten hun deuren gesloten houden, maar ook fysieke casino’s. Mensen die regelmatig in zo’n casino kwamen, vielen hierdoor ineens in een zwart gat. Daarom zochten zij hun toevlucht tot het internet en registreerden zij zich bij een online casino. In de meeste online casino’s worden dezelfde spellen aangeboden als in fysieke casino’s. Daarbij komt dat het aanbod vaak bestaat uit talloze andere online kansspelen.

Voordelen van online kansspelen

Online kansspelen brengen een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van de spellen die worden aangeboden in fysieke casino’s. Zo hoeven mensen bijvoorbeeld de deur niet uit om een spel te spelen in een online casino. Grote voordeel hiervan is dat zij niet besmet kunnen raken met het coronavirus. De spellen worden immers vanuit huis gespeeld, waardoor je niet in aanraking komt met andere personen. Daarbij komt dat een online casino 24/7 gepend is. In tegenstelling tot een fysiek casino ben je bij online kansspelen dus niet afhankelijk van openingstijden.

Zijn online kansspelen eigenlijk legaal in Nederland?

Vooralsnog is het voor Nederlandse kansspelaanbieders niet toegestaan om online kansspelen aan te bieden aan Nederlandse consumenten. Hier komt met ingang van 1 oktober 2021 verandering in. Vanaf deze datum gaat de markt voor online kansspelen hier namelijk officieel open. Dit betekent dat Nederlandse partijen dan legaal online roulette, blackjack, slots en sportweddenschappen aan mogen bieden aan Nederlandse consumenten. Verwachting is dan ook dat de markt voor online kansspelen de komende jaren blijft groeien.