Minister Blok prikt door symboolpolitiek D66, GroenLinks en PvdA heen: ‘Kolencentrale sluiten kan niet zomaar’

D66, GroenLinks en de PvdA wilden weer even snel en goedkoop scoren met een stukje symboolpolitiek, door op te roepen om snel een kolencentrale te sluiten. ‘Nederland moet zich namelijk wel aan de Urgenda-uitspraak houden’, is de gedachte. Maar demissionair minister Blok zet ze weer even met beide benen op de grond en zegt: “Nog dit jaar een kolencentrale sluiten kan niet zomaar.”

D66, GroenLinks en de PvdA lijken klimaatbeleid vooral als politiek instrument (symboolpolitiek) te willen gebruiken. Ze zijn er zelf kennelijk heilig van overtuigd dat je ‘gewoon’ even snel een kolencentrale kunt sluiten en dat we Nederland daar een stukje schoner mee maken. Dat zo’n kolencentrale energie produceert en dat we die elektriciteit dan dus ergens anders vandaan zouden moeten halen om het verlies te compenseren, komt niet bij ze op.

Het zal ze werkelijk geen bal uitmaken of we die stroom dan uit Franse kerncentrales of Duitse bruinkoolcentrales halen, als de Nederlandse CO2-uitstoot maar omlaag gaat. En dan hebben we het nog niet eens over de implicaties van het idee dat een overheid zomaar eenzijdig de activiteiten van een bedrijf stopzet, zoals Blok aangeeft bij de NOS. Iets wat (zelfs al zou het kunnen) volgens de VVD en het CDA ‘een paar honderd miljoen euro’ zou gaan kosten.

Het is helemaal prima dat die linkse partijen zo voor het klimaat zijn, maar laat ze dan eens met degelijke voorstellen en ideeën komen! Daar gaat het bij die lui namelijk áltijd mis en zo ondermijnen ze ook het draagvlak voor hun eigen ideeën.

Ze roepen al jaren dat er een enorm gevaar op komst is, maar weigeren effectieve maatregelen zoals de bouw van kerncentrales. Een beetje minder vlees, wat korter douchen, hele weilanden volgooien met zonneweiden en een 250 meter hoge windmolen naast de deur, is dan wel weer helemaal toppie (behalve als het om hun deur gaat natuurlijk).