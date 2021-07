Minister Van Engelshoven gaat universiteiten verplichten ‘microagressies’ aan te pakken: ‘Maatregelen richten zich op vergroten genderdiversiteit’

De Nederlandse universiteiten zijn niet divers genoeg aldus minister Van Engelshoven (D66) én de Europese Unie. Vandaar dat onze overheid allerlei verstikkende maatregelen gaat invoeren om ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor “non-binaire personen en transgenders”. Het ondermijnen van onze eens zo gezaghebbende instituten gaat gestaag door.

Nederland is de ban van allerlei zieligheids- en diversiteitsquota; volgens de woke-ideologen is iedereen en alles onderdrukt behalve de boze witte man. En laat nu net de universiteit een bolwerk van ‘witheid’ zijn. Vanaf 2022 gaat de EU onderzoeksfinanciering terugtrekken als instellingen niet genoeg zijn. Niet langer zal men dus kijken naar kwaliteit en diversiteit van meningen, maar naar enkele selectieve diversiteitsnormen, zo valt te lezen op Scienceguide.

Nederlandse universiteiten zouden hierdoor tot wel vijf miljard euro kunnen mislopen en om dit te voorkomen heeft D66-minister Van Engelshoven maar een adviescommissie in het leven geroepen die met een adviesrapport en richtsnoer komt.

Nederlandse universiteiten moeten microagressies – zoals, geen grap, kunstwerken en bepaalde namen – uitbannen. Daarnaast moet men ook werk maken van het vergroten van de genderdiversiteit aan de universiteit. Niet langer moet het alleen maar gaan over (witte) vrouwen die benadeeld zouden worden, ook transgenders en non-binaire mensen moeten meer kansen verdienen.

“De commissie schrijft in de handreiking dat dit plan niet uitsluitend gericht moet zijn op witte, heteroseksuele cisvrouwen zonder beperking die afkomstig zijn uit de sociale middenklasse en een permanente positie hebben”

In plaats van dat universiteiten zich zorgen moeten maken om de dalende onderwijskwaliteit moeten ze dus kostbare uren, en geld dus, besteden aan dit soort doorgeslagen woke-plannetjes. Uiteindelijk zal deze gekte alleen maar ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs – dat al jaren achteruit hobbelt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen kunnen de EU en D66 weer trots in de spiegel kijken: de genderdiscriminatie hebben ze mooi aangepakt.