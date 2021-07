NVWA grijpt hard in, horrorslachthuis moet sluiten

Slachthuis Gosschalk in Epe heeft het flink voor zichzelf verpest. Nadat de undercoverbeelden van de dierenmishandelingen door RTL Nieuws werden gepubliceerd, nam de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) al maatregelen. Daar doen ze nu nog een schepje bovenop: de tent moet sluiten.

Het was ronduit afschuwelijk wat er op die beelden te zien was en de NVWA dacht daar hetzelfde over. Ze namen direct maatregelen en zetten er inspecteurs, een dierenarts en extra cameratoezicht op.

Eigenlijk was dat nog behóórlijk mild, want dit was zeker niet de eerste keer dat het slachthuis hier zo grandioos de mist inging. PVV-leider Geert Wilders vond dat er nog wel een schepje bovenop kon en zei op 29 juni in de Kamer dat de NVWA de tent maar helemaal moest sluiten.

Zijn pleidooi lijkt nu gehoor te hebben gevonden bij de NVWA en demissionair minister Carola Schouten van Landbouw en Voedselkwaliteit. De slachterij wordt namelijk niet alleen voor onbepaalde tijd gesloten, er volgt mogelijk ook nog een strafrechtelijke vervolging.

Slachterij Gosschalk krijgt eerst nog de kans om met een gedegen plan van aanpak komen om te zorgen dat dieren er voortaan wel fatsoenlijk worden behandeld voordat zij worden gedood, zegt RTL Nieuws. Heel nobel, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Één onaangekondigde controle en die lui gaan zo weer nat.

Het gaat hier namelijk niet om figuren die niet wisten dat het verkeerd was wat ze deden, dat blijkt ook wel uit de beelden. Ze deden het juist opzettelijk buiten het bereik van de toezichtcamera’s en expliciet om de reden dat het ze anders teveel geld kostte. Hun dieren treuzelden nou eenmaal en dat is ze te duur.

Het is überhaupt nog maar de vraag of deze slachterij nog weer open kan, want diverse bedrijven (waaronder McDonalds) hebben de inkoop direct stopgezet nadat ze de beelden hadden gezien. Opgeruimd staat netjes!