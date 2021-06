[Filmpje] Geert Wilders woest op dieren mishandelende slachthuizen: ‘Acuut sluiten, hadden ze dat maar niet moeten doen’

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor slachthuizen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling. Wat hem betreft gingen de maatregelen van de NVWA niet ver genoeg en hij wil dat “dit soort slachthuizen” meteen worden gesloten.

De undercoverbeelden van de werkwijze in slachterij Gosschalk in Epe hebben behoorlijk wat losgemaakt bij Tweede Kamerleden. En dat is ook niet zo gek, want hoe het er daar aan toeging was puur sadisme.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft weliswaar direct maatregelen genomen, maar die gaan Wilders lang niet ver genoeg. Zij gaan namelijk meer toezichtcamera’s ophangen en de slachterij mag alleen nog met levende dieren omgaan als er een NVWA-dierenarts aanwezig is.

Allemaal leuk en aardig, maar Wilders ziet liever dat zo’n slachterij direct wordt gesloten en de daders strafrechtelijk worden vervolgd. “Hadden ze dat maar niet moeten doen”, voegt hij eraan toe.

En zeker in dit geval kun je hem geen ongelijk geven. De slachterij in kwestie is namelijk al meerdere malen op de vingers getikt en kennelijk heeft dat helemaal niets uitgehaald. Ergens moet het dan ook een keer afgelopen zijn, want dit kan zo toch echt niet langer!

Sowieso is het vreemd dat zo’n slachterij hier telkens mee weg heeft kunnen komen. In Nederland zeggen we allemaal wel dat we dierenmishandeling heel erg vinden, en dat is het natuurlijk ook, maar dat wordt niet gereflecteerd in onze wetgeving en handhaving. Want als je de achtergrond van die slachterij niet zou kennen, en je krijgt alleen de maatregelen van de NVWA te horen, dan zou je haast denken dat het om een eerste vergrijp zou gaan.

Wilders geeft in de video zelf ook nog aan dat hij vorig jaar aangifte heeft gedaan tegen een slachthuis waar ook dierenmishandeling plaatsvond. “Daar is niets mee gedaan”, aldus Wilders.