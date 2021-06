Van der Plas (BBB) over gruwelbeelden slachthuis: ‘Ik veroordeel dit, denken dat ik dit prima vind is belachelijk’

Op nieuwe undercoverbeelden uit een groot Nederlands slachthuis is te zien hoe varkens en koeien ernstig worden mishandeld. Op Twitter doen mensen nu alsof Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zou wegkijken en de problemen in de veesector niet erkent. Maar zij is de beroerdste niet en maakt in één tweet helder wat haar positie is.

De beelden brengen echt verschrikkelijke praktijken in beeld die haast niet anders kunnen worden genoemd dan sadistische dierenmishandeling. De stalmedewerkers weten namelijk heel goed dat ze in overtreding zijn en doen zelfs pogingen om hun zieke daden te verbergen voor een toezichtcamera.

Volgens de maker van de beelden, een medewerker van Varkens in Nood, werden de dieren zo mishandeld omdat slachterij Gosschalk uit Epe zoveel mogelijk wilde produceren. “Al tijdens mijn kennismaking werd gezegd dat het 100 euro per minuut kost als de slachtbaan stilligt. Dus daarom is er baat bij tempo. Dat er zoveel mogelijk varkens, dieren verwerkt worden.”

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) zegt al vaker in te hebben gegrepen bij het bedrijf en gaat nu zelfs nog een stap verder. Er komen meer camera’s in het bedrijf te hangen en de slachterij mag vanaf vandaag niet eens meer met levende dieren omgaan tenzij er een NVWA-dierenarts aanwezig is.

Ieder weldenkend mens zou dit soort praktijken direct afkeuren, maar omdat Caroline van der Plas en haar partij worden gezien als de fractie die opkomt voor de belangen van de boeren en de veesector, wordt ze toch even op het matje geroepen door de moralisten van Twitter.

Van der Plas is duidelijk niet gecharmeerd van het idee dat ze zich hier überhaupt tegen moet uitspreken en is dat soort moralisten dan ook liever kwijt dan rijk. Het is netjes dat ze er toch de moeite voor neemt, ondanks het feit dat tegenstanders van haar partij haar overduidelijk in een hokje proberen te stoppen.