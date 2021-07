‘Olympische bubbel’ blijkt totale blunder, was al lek voordat vliegtuig naar Tokio vertrok

TeamNL had geen schijn van kans om besmetting met het coronavirus te voorkomen, blijkt uit een reconstructie van het AD. Vanaf het moment dat ze aan boord van het KLM-vliegtuig klommen, ging het al mis.

Om besmetting te voorkomen was het de bedoeling dat de Nederlandse sporters in een ‘bubbel’ zouden blijven: een select groepje mensen die contact met anderen moest vermijden. Dat betekende dat ze apart in moesten checken, een aparte lounge hadden en apart moesten boarden. Top, toch?

Dat was het ook, tot het moment dat ze aan boord gingen. Daar zaten alle sporters kriskras door elkaar, samen met verslaggevers, Japanners en zelfs buitenlandse topatleten. Maskers werden niet door iedereen gedragen.

En om het nóg erger te maken: het KLM-personeel dat meeging op de vlucht werd niet eens getest! “Dat hoeft niet volgens de richtlijnen van zowel de Nederlandse als de Japanse overheid”, zegt een woordvoerder tegen het AD.

Hier werd gewoon zwaar belabberd beleid gevoerd en de richtlijnen zijn volstrekt onvoldoende gebleken. Het is toch ook haast niet voor te stellen dat je mensen in zorgvuldig gekozen bubbels tussen alledaagse burgers zet en dan verwacht dat het wel goed zal gaan? En al helemaal niet als je het nog vertikt als KLM zijnde om je eigen personeel vooraf te testen. Richtlijn of niet, hoe moeilijk kan het zijn?!

En door deze ‘coronavlucht’ staat de effectiviteit van coronavaccins en mondmaskers ook weer centraal. De atleten waren voor ’99 procent gevaccineerd’, droegen bijna allemaal FFP2-maskers en werden (voor zover dat kon) zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Ook zijn middenstoelen vrijgelaten wanneer dat kon. Hartstikke mooi, maar het heeft allemaal niet geholpen. Een besmet persoon aan boord was kennelijk genoeg om al die dromen van onze topsporters in duigen te laten vallen.

En nu is het maar wachten op de NOC*NSF tot die met een verklaring komt. Dikke kans dat die gewoon zullen zeggen dat het allemaal volgens het boekje is gebeurd…