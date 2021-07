Op1 heeft geen tijd voor slachtoffers van IS, maar wél voor twee actrices die rol ISIS-terroriste Laura H. vertolkten

De NPO heeft de prioriteiten weer goed op orde. Bij praatprogramma Op1 is het allemaal teveel moeite om slachtoffers van IS uitgebreid aan het woord te laten, maar is er wél alle tijd om twee actrices uit te nodigen die allebei de rol van ISIS-terroriste Laura H. hebben vertolkt.

De actrices Jade Olieberg en Charlie Chan Dagelet zijn allebei genomineerd voor een Theo d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, voor hun rol als Laura H. Het is uniek dat twee actrices voor dezelfde rol zijn genomineerd. “Hoe ongemakkelijk is dat?” vraagt de redactie van Op1 zich af.

Vanavond bij #Op1: Jade Olieberg en @CDagelet zijn beiden genomineerd voor een Theo d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, voor hun als Laura H. in het gelijknamige stuk. Het is uniek dat 2 actrices voor dezelfde rol zijn genomineerd. Hoe ongemakkelijk is dat? pic.twitter.com/sziHXhgPVQ — Op1 (@op1npo) July 5, 2021

Nou, behóórlijk ongemakkelijk! Vooral als je bedenkt dat er nog geen één keer echt tijd is besteed aan de slachtoffers van ISIS, de Jezidi’s bijvoorbeeld. Dat is allemaal teveel moeite en niet leuk genoeg. Of dat kan alleen als een Syriëganger zélf als slachtoffer kan worden weggezet, zoals bij die ‘zielige en naïeve’ Laura H. gebeurde. En als daar vervolgens een toneelstuk over wordt gemaakt en beide actrices genomineerd worden voor een prijs voor die vertolking, dan is daar óók alle ruimte voor. Poeh, wat ongemakkelijk hè?

Iedere jandoedel die ook maar een fragment of zinsnede heeft meegekregen van ISIS-propaganda weet precies waar het ze om te doen was. Daar hebben ze ook nooit een geheim van gemaakt of verhullende woorden voor gebruikt.

Sterker nog, vrouwelijke Syriëgangers en ISIS-sympathisanten waren vaak zelfs de drijvende kracht achter de verspreiding van die propaganda. Maar die ‘zielige’ Laura H. trapte er ‘nietsvermoedend‘ in en nu krijgt Nederland wéér dat flut verhaal door de strot geduwd over iemand die gewoon veroordeeld is voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het is werkelijk de wereld op z’n kop.

Zap vanavond dus maar mooi verder naar een ander kanaal en bespaar jezelf deze ongemakkelijke aflevering van Op1, misschien dringt het dan een keertje door bij de NPO.