Oscar Hammerstein reageert op moordaanslag op Peter R. de Vries: “We leven in een narcostaat”

Toen Peter R. de Vries gisteravond werd neergeschoten reageerde Oscar Hammerstein heel duidelijk op Twitter: “We leven,” schreef de advocaat, “in een narcostaat.”

“Er is kennelijk niemand die het tij nog kan keren,” ging hij verder. “Een gewetenloos monster zit achter de aanslag. Wij kennen zijn naam: Taghi.”

De bekende strafpleiter sloot af met: “Hopen dat Peter R. de Vries het overleeft.”

Hammerstein is één van de vele experts en andersoortige commentatoren die er vrij zeker van zijn dat de aanslag op het conto komt van MocroMaffia-leider Ridouan Taghi. Het past ook zonder meer in diens modus operandus. Het gebeurde op klaarlichte dag, en op een moment dat het druk was in de straat waar de aanval werd uitgevoerd. De daders maakten zich duidelijk niet druk om de aanwezigheid van getuigen. Sterker nog, ze pleegden hun verschrikkelijke misdaad ongetwijfeld bewust op het moment dat er zoveel getuigen waren. Ook dat past bij de MocroMaffia.