Podcast! Sid Lukkassen bij de NieuweTijd: ‘Het leven is zo absurd geworden, het is krankzinnig’

De Dagelijkse Standaard-columnist Sid Lukkassen kreeg onlangs de uitnodiging om digitaal langs te komen bij de NieuweTijd Podcast. Wat volgde was een buitengewoon interessant gesprek over de staat van Nederland, hoe het nu allemaal gaat, clownworld, en natuurlijk over hoop – of het gebrek eraan – voor de toekomst.

Tijdens het gesprek gaf Lukkassen al meteen aan dat hij eigenlijk altijd wat negatief is geweest. Maar, dacht hij, het verval van het Westen zou relatief langzaam tot stand komen, en dan met name door het grote publiek met massa-vermaak te drogeren.

Wat er de laatste anderhalf jaar gebeurd is heeft zelfs hem verrast. “Het leven is zo absurd geworden, het is krankzinnig” zegt hij daar terecht over. En, “zelfs ik had niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan.”

Kijk en luister de podcast: