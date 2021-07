Politie houdt 14-jarige verdachte aan voor de ernstige mishandeling van Frédérique in Amstelveen

De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de ernstige mishandeling van de 14-jarige Frédérique in Amstelveen. Meer aanhoudingen op korte termijn zijn volgens de politie niet uitgesloten.

Volgens getuigen (die blijkbaar niet ingrepen?) ging het om anti-LHBTI-gerelateerd geweld. Voorafgaand aan de gruwelijke mishandeling zouden een aantal jongens met Noord-Afrikaans uiterlijk het slachtoffer al hebben geconfronteerd in het Amstelveense winkelcentrum Westwijk.

