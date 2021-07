PVV hekelt “klimaathypocrisie” VVD in sluiting kolencentrales: ‘Jullie stemde zélf voor een VERBOD OP KOLEN!’

De VVD loopt tegen iedereen te roepen dat het vervroegd sluiten van twee Nederlandse kolencentrales niets meer is dan “symboolpolitiek”, waarmee de partij zich probeert te profileren als een realistische partij. Maar de PVV trapt niet in deze gewiekste retoriek, de VVD stemde namelijk gewoon keurig VOOR een verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. PVV-Kamerlid Alexander Kops doorprikt de mooie praatjes en beloftes van de VVD.

Tegenover de Telegraaf zat de VVD het plan om kolencentrales vervroegd te sluiten in Nederland nog volop af te kraken. Het was niets meer dan symboolpolitiek, want terwijl wij hier een centrale sluiten blijft de vraag naar stroom bestaan. Om aan deze vraag te voldoen importeren we vervolgens vervuilende energie vanuit Duitsland, waarmee het sluiten van een kolencentrale in Nederland dus niets meer is dan symboolpolitiek.

Richting de pers laat de VVD altijd haar rechtse kant zien, maar als we kijken naar het stemgedrag van de partij zien we toch echt een heel ander plaatje ontstaan. PVV’er Kops wijst ons hier terecht op: terwijl de VVD deze vervroegde sluiting terecht een symboolactie noemt, hebben ze zelf meegestemd voor deze sluiting. De hypocrisie is dus kortom enorm stuitend.

De klimaathypocrisie van de @VVD: @SilvioErkens noemt het sluiten van kolencentrales “symboolpolitiek”. ➡️ https://t.co/Rk6Wr9mXva @telegraaf De VVD stemde zélf voor een VERBOD OP KOLEN! VVD: partij van de kolencentraleslopers, windturbinelovers en overige klimaathippies. ⬇️ pic.twitter.com/qJYoNhxqlk — Alexander Kops 🇳🇱 PVV (@KopsPVV) July 4, 2021

Dit is niet de enige kwestie waarin de VVD richting de media een rookgordijn opwerpt. Rond verkiezingen is de VVD altijd ineens enorm kritisch op het huidige immigratie- en integratiebeleid, een beleid waar ze zelf verantwoordelijk voor waren de afgelopen jaren, maar na de verkiezingen is er niks meer waar te nemen van deze stevige verkiezingsretoriek.

Met de klimaatwaanzin zien we precies hetzelfde patroon. De VVD hekelt sommige geldverslindende projecten, maar als puntje bij paaltje komt dan stemt de gewoon keurig mee met de klimaatfanatici. Terecht dan ook dat Kops stelt dat de VVD ook gewoon een partij is van “windmolenlovers en klimaathippies”. Ze spreken keer op keer met dubbele tong.