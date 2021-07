Reisbranche in paniek want… ‘code rood dreigt voor Nederland’… en keert zich daarom tegen de horeca

De reisbranche is in paniek. Het aantal besmettingen loopt namelijk weer op, en dit zou inhouden dat we mogelijk afstevenen op code rood, wat zo ongeveer de favoriete kleur is gebleken van politici dit jaar. Volgens organisatie ANVR zou dit “dramatisch zijn.” Want heel veel Nederlanders keken maanden uit naar een vakantie. Die wordt ze nu misschien wel ontnomen – of de voorwaarden worden zo streng dat het alsnog mogelijk voor ze blijkt om te reizen.

“Dan gaan er allerlei verplichtingen gelden waar we eindelijk van af waren,” aldus directeur Frank Oostdam vandaag in het Radio 1 Journaal van de NOS. “Nederland zou half juli op groen komen. Nu gaan we misschien naar rood, zelfs naar donkerrood. ”

“In het uiterste geval moeten vakantiegangers dan twee weken in quarantaine,” wat natuurlijk vreselijk zou zijn. “De meeste Nederlanders gaan twee, drie weken op vakantie, dus dat is dan uit den boze. Dan kun je je vakantie wel vergeten.”

Dat is inderdaad zo. Maar we moeten ons afvragen waarom we in godsnaam “op rood” zouden moeten gaan als het aantal officiële besmettingen toeneemt, maar het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet. Want het gaat er toch om dat we nationaal en internationaal “de zorg ontlasten”? Er lijkt momenteel geen sprake te zijn van een extra zorglast, omdat het vooral jongeren zijn die besmet raken, en die een besmetting snel van zich afschudden.

Je zou denken dat we in deze situatie allemaal voor elkaar moeten opkomen, elke branche voor elke andere branche. Maar wat doet Oostam? Die haalt uit naar de horeca. “Het lijkt alsof Hugo de Jonge clubs en terrassen belangrijker vindt dan Nederlanders die op vakantie kunnen en vrij kunnen reizen. Maar ook dat is een recht,” zegt hij.

Ah ja. Dus “we” mogen niet “reizen” omdat “de terrassen” zo nodig open moesten.

En hij was nog niet klaar. Want hij wil ook de burger zelf even de schuld in de schoenen schuiven van een mogelijke “code rood.”

“De mensen hier zijn verantwoordelijk voor het omlaag brengen van de besmettingscijfers. De horeca, clubs, maar ook gemeenten moeten handhaven en toezien op naleving van de regels,” aldus Oostdam.

Deze man doet dus precies wat de politiek wil: mensen tegen elkaar opzetten. Het is jouw schuld als het misgaat! Nee jouw schuld! En ondertussen doet de politiek wat het wil, worden hele sectoren aan de rand van het faillissement gebracht, en worden onze rechten behandeld alsof het privileges zijn.

Als Nederland rood of donkerrood kleurt kunnen landen vakantiegangers weren als ze niet gevaccineerd zijn, er kan een inreisverbod worden afgekondigd, etc.

Maar aangezien het overal in Europa heel goed gaat met het vaccineren moet je je ondertussen afvragen: waarom zouden we dat soort maatregelen eigenlijk nog nemen? Het is tijd om onze vrijheid terug te pakken, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De regering moet niet alleen roepen dat wij burgers “beter” ons best moeten doen, nee, de regering moet contact opnemen met andere regeringen en hen tot de orde roepen; ze moeten met elkaar overleggen en afspreken om op te houden met al die lockdowns.

Dát is de enige manier om hier écht uit te komen, onafhankelijk van “besmettingscijfers” (ook als je gevaccineerd bent kun je besmet raken, trouwens, alleen zeggen de fabrikanten dat je besmetting dan minder erg verloopt). We hebben nu een jaar – anderhalf jaar op deze waanzinnige manier geknokt tegen het virus. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, dus laten wij dat ook niet doen. Laten we internationaal afspreken om de vrijheid voorop te zetten.