RIVM-hoofd verwacht maximaal 600 coronapatiënten op de IC, wil versoepelingen terugdraaien

Aura Timen, hoofd van het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, wil de versoepelingen van 26 juni voor korte tijd terugdraaien. Dit zou de enorme stijging van de besmettingscijfers tegengaan. Toch is er veel onzekerheid over het nut van dit voorstel.

Voor het RIVM, dat vrijwel uitsluitend naar cijfers en de eigen rekenmodellen kijkt, is het schrikken geblazen. Het reproductiegetal (de R-waarde) van het coronavirus staat momenteel op 2,17. Dat betekent dat elke 100 besmette personen het virus aan 217 anderen doorgeven. Logisch dus dat Timen, vanuit haar perspectief, op de rem wil trappen.

Het RIVM-hoofd verwacht namelijk dat dit uiteindelijk gaat betekenen dat er de komende tijd tussen de 150 en 600 ic-bedden bezet zullen worden door coronapatiënten, meldt ze tegenover De Telegraaf. Het is alleen de vraag in hoeverre deze verwachting is gebaseerd op het verleden, toen nog bijna niemand was gevaccineerd en we nog niet met de Delta-variant te maken hadden.

Het lijkt om een schrikreactie te gaan bij Timen, vooral omdat ze de meest recente versoepelingen terug wil draaien, maar niet voor een volledige lockdown of andere draconische maatregelen pleit. Ze is er kennelijk van overtuigd dat het sluiten van de horeca om 22.00 uur, het beperken van visites tot vier personen en een maximumaantal bezoekers voor binnenruimtes voldoende zal zijn om het virus in te dammen. En waar zouden we dat dan voor doen? Om te voorkomen dat de ic’s de eerstkomende tijd niet door (maximaal) 600 coronapatiënten bezet zullen worden.

Als dit daadwerkelijk de verwachting is dan klinkt haar advies als een zwaar overtrokken reactie, ineffectief bovendien. Daarnaast heeft ze kennelijk weinig vertrouwen in de effectiviteit van vaccins. Ook benoemt ze niet uit welke groepen die verwachte ic-patiënten bestaan. Hebben we het hier nog steeds over (gevaccineerde) 60-plussers? Of hebben we het over (gevaccineerde) 30-minners met een overlevingskans van boven de 95 procent en met een korte herstelperiode?

Laten we het land nou niet weer op slot gooien omdat er mensen zijn die het vaccin hebben laten liggen. Bovendien is dat sowieso niet vol te houden, aangezien het virus echt niet weggaat!