Royce de Vries – zoon van Peter R. – reageert op neerschieten vader: “Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid”

Op Twitter heeft Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, een verklaring doen uitgaan in naam van de hele familie. “Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden,” schrijft Royce op Twitter. Maar, voegt hij daar aan toe, de familie put veel kracht uit alle steunbetuigingen die zij krijgen.

Gisteravond werd misdaadjournalist Peter R. de Vries op straat neergeschoten. Er werden vier a vijf kogels op hem afgeschoten volgens getuigen. De hulpdiensten waren er snel bij, en vervoerden hem razendsnel naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in “kritieke toestand” ligt.

Korte tijd later werd bekend dat de politie al drie verdachten had opgepakt: één schutter en twee individuen die hem mogelijk hielpen.

Tot nu toe bleef de familie zelf stil. Maar die stilte is dus beëindigd.

“Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase,” aldus zoon Royce de Vries. “Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.” Hij sluit af met: “De familie,” waardoor hij duidelijk maakt dat hij niet alleen in zijn eigen naam spreekt, maar in de naam van het hele gezin.