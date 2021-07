Rutte en de Jonge geven om 19:00 persconferentie over mogelijke nieuwe maatregelen

Vanavond om 19:00 uur zullen zorgminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte een persconferentie geven. Dit omdat “de besmettingen” de afgelopen dagen zijn “toegenomen,” en zij zich daar zorgen over zeggen te maken.

Er wordt vanuit gegaan dat het duo extra maatregelen zal afkondigen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de sluiting van clubs en opschorting van meerdaagse evenementen. Ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld de horeca hun deuren ’s avonds eerder zullen moeten sluiten.

Het opvallendste aan de hogere besmettingscijfers is dat maar liefst 65% van de besmettingen plaatsvinden bij 15- tot en met 29-jarigen. Deze jongeren trekken er natuurlijk op uit, gaan naar de horeca, en lopen op die manier een besmetting op. Maar het goede nieuws is dat het risico van een besmetting voor deze jongeren ook significant lager is dan bij ouderen.