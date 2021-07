Ruzie binnen de BIJ1-gelederen: Haagse stadsfractie staat achter Zwarte Pietenhater Quinsy Gario

Er is trammelant ontstaan binnen de gelederen van de woke-rebellen van BIJ1. Gisteren werd bekend gemaakt dat Quinsy Gario uit de partij was gezet, nota bene de nummer twee van BIJ1 die zo’n beetje de woke-gekte naar Nederland importeerde moest het schip ruimen. Niet iedereen deelde de mening van het partijbestuur, de Haagse stadsfractie is woedend op de partijtop. ‘Sommige mensen bij BIJ1 weten niet hoe ze om moeten gaan met zwarte mensen en mensen van kleur’, aldus een Haags bestuurslid van de partij.

De intersectionele bende van BIJ1 blijkt nu al in de ban te zijn van allerlei partij-intriges en scheuringen. Gisteren werd bekend gemaakt dat woke-activist Gario uit de partij was gezet omdat “niet iedereen zich veilig voelde” in de nabijheid van de Pietenhater.

Maar nu gooit de Haagse fractie van de partij nog extra vuur op het olie: Gario zou een goede jongen zijn, het échte probleem zou het landelijke partijbestuur zelf zijn. Eén van de Haagse bestuursleden, Mariam el Maslouhi, doet een boekje open op sociale media. Ze verwijt de landelijke partijtop ‘slecht om te kunnen gaan met mensen van kleur’. LOL, oh de ironie. Blanke Nederlanders zouden zogenaamd allemaal racistisch zijn, soms onbewust, soms bewust. Maar de zogenaamde antiracisten van het eerste uur zijn zelf niet in staat mensen (van kleur) normaal te behandelen.

Ik kreeg meerdere keren een belletje van een witte landelijke bestuurslid die dacht dat ze mij kon vertellen hoe of wat in Agga. Besef deze vrouw woont niet in Den Haag en denkt mij te kunnen bellen LOL. Ik heb elke x snel opgehangen en haar nummer opgeslagen als "don t pick up" — Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي (@mariammaslouhi) July 19, 2021

De ziekelijke obsessie met huidskleur lijkt nu als een boemerang terug te komen in het gezicht van BIJ1-prominenten. BIJ1 verwijt altijd dat Nederlanders niet weten hoe ze om moeten gaan met ‘anderen’, maar nu krijgt de partijtop zelf te horen dat zij niet weten hoe met mensen van kleur om te gaan. Dit is toch wel weer het prachtige aan de gekte van identiteitspolitiek en intersectionaliteit. Uiteindelijk vechten deze ‘gemarginaliseerde’ groepen elkaar de tent uit in een wedstrijdje wie het grootste slachtoffer is.

En het was Quinsy die ons als core groep en bestuur heeft gesteund en gekalmeerd. Zelfs nu, wanneer wij als Bij1 Den Haag een statement willen uitbrengen heeft hij geadviseerd dat niet te doen omdat dat schadelijk voor ons zou zijn. — Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي (@mariammaslouhi) July 19, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er sterk op dat er op de werkvloer van BIJ1 een uiterst giftige werksfeer hangt. Niet dat er iemand rouwig om zou moeten zijn als deze partij ten onder gaat. Deze Critical Race Theory-aanhangers kunnen maar beter zo snel mogelijk uit de politieke arena verdwijnen. Tot op heden zwijgt de partijtop in alle toonaarden. Helaas.