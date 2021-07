Agressieve Quinsy Gario uit BIJ1 geschopt: ‘Het laatste wat ik wil is dat racisten juichen over ruzie in de partij’

Zwarte Piet-hater en all around Black Lives Matter-mannetje Quinsy Gario dacht dat hij met BIJ1 zíj́n politieke partij had gevonden. Nou, dat is nu niet meer zo. Want meneer is uit de partij gezet omdat de leiding van de partij “signalen [kreeg] dat niet iedereen zich veilig voelde.” En ja, dat kwam door Quinsy.

Toen het bestuur deze “signalen” kreeg besloot het een advocaat in de arm te nemen om onderzoek te doen. De onderzoeksresultaten kwamen, aldus Trouw, als een schok. “Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. Bij1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij,” aldus de club van Sylvana Simons.

Gario zelf geeft anderen de schuld van alles. Híj zou juist degene geweest zijn die pesten en machtsmisbruik aan de kaak wilde stellen. Híj was juist het slachtoffer omdat iedereen hém tegenwerkte.

Hilarisch genoeg levert dit een probleem op voor BIJ1 als Sylvana Simons om wat voor reden dan ook de Tweede Kamer moet verlaten. Want Gario was de nummer twee op de kieslijst. Je kunt zo’n man niet achteraf daar nog afgooien. Als Simons er dus uit moet, dan wordt ze automatisch vervangen door Gario.

Over die situatie laat Gario zich niet uit tegen Trouw. Wat hij wel kwijt wil? “Het laatste wat ik wil is dat racistisch Nederland gaat juichen over ruzie in de partij.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Aangezien deze gast iedereen die ook maar een beetje rechts van het midden is automatisch wegzet als racist, en aangezien ‘racist’ tegenwoordig eerder een geuzennaam is dan iets anders, ben ik bang voor Gario dat hij dit toch al voor elkaar heeft gekregen. HAHAHAHAHA.